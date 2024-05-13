AK Parti’de kadın üye sayısı 5.5 milyon

ÜYE sayısı birçok partinin toplam seçmen sayısını sollayan AK Parti'de, kadın üye sayısının 5,5 milyona, sahada aktif çalışan kadın üyelerinin ise 600 bine ulaştığı açıklandı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, kadınların görevli oldukları noktalarda gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde, yaşanan sorunları doğrudan dinleme, analiz etme ve üst kurullara aktarmasının öneminden bahsetti. Ayşe Keşir, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Kadın Kollarında toplam 5,5 milyon üyemiz var. Mahalle, ilçe, il teşkilatlarında, kongrelerinde seçilen aktif gönüllü, etkin sahada siyaset yapan yaklaşık 600 bin kadın arkadaşımız var. Kadın kollarının diğer yapılardan farkı, evlerin kapısını çalabilmemizdir. O kapılar daha çok kadınlara açılıyor. Kapıyı çalan ekipte kadının olması veya kapıyı kadının çalması bize iki şey sağlıyor. Propaganda açısından aday tanıtımı, broşür dağıtımı vs. İkincisi ve çok daha önemlisi, o evin içindeki sorunu görüp dinliyorsunuz. Kadın sorunu kadına anlatıyor çünkü. O sorun ne ise oradan alıp, üst kurullarımıza iletiyorsunuz ve sahanın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Bizim 22 yıllık varlık nedenimiz o evlerin içinden beslenmemizdir."