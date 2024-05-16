"Bürokratik vesayete fırsat vermeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. AK Parti'nin ayırıcı vasfının, istişareye önem vermesi olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Partimizin kuruluşundan itibaren ortak akılla hareket ettik. İnşallah bunu güçlendirerek sürdüreceğiz. Son bir yılımıza damga vuran seçimler dolayısıyla gelenekselleşmiş istişare kamplarımızı yapamamıştık. İstişare toplantımızı önümüzdeki haftalarda gerçekleştiriyoruz. Milletvekillerimiz de 7-8 Haziran tarihinde, belediye başkanlarımızla da 1-2 Temmuz'da inşallah bir araya geleceğiz. Yol haritamızın da şekilleneceği toplantıların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"BİZ BURADAYIZ, AYAKTAYIZ"

Kongre takviminin yakında ilan edileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Kongre sürecini kadrolarımızda bayrak yarışı olarak görüyoruz. Yorulan arkadaşlarımız, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız varsa hatası, kusuru olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız, yeni, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz." Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Son 21 yılda çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyeceğiz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi en ince detayına kadar takip ediyoruz. Kanunun dışına çıkan, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını soruyoruz. Son 22 yılda AK Parti'yle ilgili de hükümetlerimizle ilgili de karamsar senaryolar yazanlar oldu. Bize süre biçenler oldu, gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu, bu iş bitti deyip yolunu değiştirenler oldu, davaya ihanet edenler oldu, korkanlar, hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yoklar, esameleri okunmuyor. Ama Allah'a hamdolsun biz buradayız, dimdik, sapasağlam ayaktayız. Dava burada, inşallah yarın da burada olacak. Mevla ömür, milletimiz de yetki verdikçe burada olmaya devam edeceğiz."

"BU TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz" diyerek şöyle konuştu: "FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar asla boş durmuyor. Siyasetteki tüm sermayesi köken, inanç, bunun üzerinden insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakindeyiz. Biz o tuzağa düşmeyeceğiz. Bize yakışan ağırbaşlılıktır, tevazudur, bize yakışan hoşgörüdür. Başkaları ne yaparsa yapsın biz kucaklayıcı ve kuşatıcı olacağız. Bu noktada şu hususun da altını çizmek isterim. Partimizin kapıları, ilkeleri bizim ilkelerimizle örtüşen herkese açık. Biz milletimizin, devletimizin çıkarları için kin tutarız. Ama siyasette kin kavramını kabul etmeyiz. Siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar olduğunu, Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu görüyoruz. Daha önce de bu tarz teşebbüslerle karşılaştık. Allah'a hamdolsun hepsinden güçlenerek çıktık. İnşallah yine aynısı olacak. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek yoluna devam edecek."

İADE-İ ZİYARET YAKIN ZAMANDA

"ÖNCEKİ hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettik ve kendisiyle bir buçuk saati aşkın verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme sonrasında da ifade ettiğim gibi Türkiye'de siyasetin bir yumuşamaya ihtiyacı var ve biz bu konuda her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız" diyen Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

KAMU TASARRUFTA ÖRNEK OLMALI

BAŞKAN Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Kamu kurumlarının milletimize ve iş dünyamıza tasarruf kültüründe de örnek olmasını, rehberlik etmesini hedefliyoruz. Kamuda tasarruf 3 yıl olarak görülmemeli, bir anlayış olmalı" dedi.