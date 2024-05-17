6-7 Ekim Olayları davasında ceza yağdı

6-7 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin, aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması dün sona erdi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay, Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

47 AYRI SUÇ DOSYASI VAR

Selahattin Demirtaş hakkında önce devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Demirtaş için, farklı suçlardan 10 yıl daha hapis cezası eklendi, ardından 47 suçtan yargılanması sebebiyle ceza 42 yıla yükseldi. Figen Yüksekdağ'a 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca iki ayrı terör örgütü propagandası suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten ise 3 ay hapis cezası alan Yüksekdağ, 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

SİLAHLI ÖRGÜT

Sanıklardan Alp Altınörs, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Ali Ürküt'e aynı suçlardan 13 yıl 4 ay ve 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Eski Batman milletvekili Ayla Akat hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, terör örgütü üyeliğinden ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Akat'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Emine Ayna hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti. Tan'ın, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile terör örgütü kurma suçundan beraatine karar verildi. Tan, hakkındaki diğer suçlamalardan da beraat etti. Aysel Tuğluk'un da devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan beraat ettiği açıklandı. Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Her iki isim hakkında tahliye kararı verildi.