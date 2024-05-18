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Tayvan’da parlamento karıştı

HABER MERKEZİ
Tayvan’da parlamento karıştı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyareti ve bu bağlamda Çin ile yaşanan gerilimle gündeme gelen Tayvan'da iç siyasette de sular durulmuyor. Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasına günler kala mecliste yumrukların havada uçuştuğu bir kavga çıktı. Görev değişimi öncesinde reform tartışmaları şiddetli bir kavgaya dönüştü. Parlamentoda oylama yapılırken gerilim saniye saniye arttı. Kontrolün kaybedildiği salonda milletvekilleri meclis başkanının koltuğunun etrafında, bazıları da masaların üzerinden atlayarak meslektaşlarını yere düşürdü. Zaman zaman yatışan olaylar gün boyu devam ederken şiddet olayları kameralara da yansıdı.
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