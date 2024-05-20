Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı. Erdoğan, "Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir. Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan mesajında, "Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir. Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir. Emanet aldıkları mirasın değerini bilerek, vatan sevgisi ile güçlü bir Türkiye için çalışan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.