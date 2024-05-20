Filistin için Ayasofya’dan Eminönü’ne meşaleli yürüyüş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İşgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için meşalelerle yürüyoruz" sloganıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden Eminönü Meydanı'na bir yürüyüş düzenledi.

PROTESTO EDİLDİ

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve işgale karşı tepkiler, Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşu tarafından meydanlarda dile getirilmeye devam ediyor. Önceki akşam namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki meşalelerle Eminönü Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Kalabalık, Biden ve Netanyahu'nun maketlerini taşıyarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş sonunda, Eminönü Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Sanatçı Murat Bozkurt, Filistin için eserlerini seslendirdi. Yürüyüşe katılan Fransız aktivist ve uluslararası hukuk profesörü Frank Romano, yaptığı konuşmada, Filistinlilerle ve Eminönü'ndeki kalabalıkla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Romano, Gazze'ye gidecek filoyla ilgili olarak, Filonun yola çıkacağından asla umudu kesmedim. Elbet yola çıkacağız. Katliamları ve Filistinlilerin direndiğini gördüğümüz için umudumu yitirmedim" dedi.