‘O avukat’ hakkında soruşturma başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri süren avukat hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" suçlarından soruşturma başlattı. Mahkemenin suç duyurusu dilekçesinde, 5261 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda hakimin davaya bakamayacağı haller ve reddihakim sebeplerinin belirtildiği ve yürürlükteki kılık kıyafet yönetmeliğinde kamu kurumlarında başörtüsü yasağına dair yasal bir düzenleme bulunmadığı anımsatıldı.

Hakimin başörtülü olmasının davaya bakamayacağı haller kapsamında sayılmadığı gibi hadisenin yaşandığı dava dosyasının uyuşturucu ticaretine yönelik olduğu belirtilen dilekçede, dosya kapsamında sanıkların dini inanç yapılarına ilişkin hiçbir bilgi ve belge bulunmadığı ve duruşmada bu yönde araştırma, soruşturma yapılmadığı kaydedildi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, reddihakim konusunda sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Tunç, "Son 22 yılda temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde takınılan bu tavır asla kabul edilemez. Yaşanan üzücü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasbeden 28 Şubat zihniyetiyle hareket etmek, hak arama hürriyetinin teminatı olan bir avukata yakışmamıştır" değerlendirmesinde bulundu