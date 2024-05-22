FETÖ’cülere KISKAÇ: 46 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen KISKAÇ-16 operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

BAKAN Yerlikaya, "Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen KISKAÇ-16 operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları,emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi."