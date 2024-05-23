Avrupa ülkeleri Filistin’i tanıma kararı aldı

İSPANYA, Norveç ve İrlanda, dün yaptıkları açıklamada, 1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.

MEMNUNİYET VERİCİ

BU karardan önce, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çekya, Slovakya ve İsveç, Filistin devletini tanıyordu. İspanya, Norveç ve İrlanda'nın da resmi olarak bu adımı atması halinde Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya, Norveç, İrlanda'nın Filistin'i tanıyacağı açıklamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın gayretleri Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir" dedi. Filistin devletini tanıma yönünde atılan her adımın tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mızın Filistin meselesindeki siyaseti, hem tarihin doğru tarafında hem de insanlık değerlerinin yanında durmaktadır."