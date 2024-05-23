Çete örgütü patronu İtalya’da yakalandı

İTALYA'NIN Viterbo şehrinde sabah saat 04.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında suç örgütünün elebaşı Barış Boyun'unda olduğu 17'si türk 19 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik; KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan güvenlik makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından operasyon düzenlenerek elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17'si Türk ve 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.