İsrail’in Refah saldırısına tüm dünyadan tepki

İsrail'in Refah'ta onlarca kişinin yanarak can vermesine yol açan hava saldırısına birçok ülkeden tepki geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlıkla hiçbir ilgisi olmayan bu barbarların ve katillerin hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Saldırıyı kınayan Katar, bunun kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani krizi daha da kötüleştirecek uluslararası yasaların ciddi bir ihlali olduğunu açıkladı. Mısır da "kasıtlı bombardıman" olarak tanımladığı saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'i, Refah'ta "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) askeri operasyonların derhal durdurulmasına ilişkin emrettiği tedbirleri uygulamaya" çağırdı.

MAHKEMENİN İHLALİ

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Refah'ın bombalanmasının "masum Filistinli sivillerin öldürüldüğü bir gün daha" olduğunu söyledi. İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin saldırıyı "barbarca" olarak nitelendirdi. Martin saldırının "Masum çocuklar ve siviller açısından şok edici sonuçlar doğurduğunu" belirterek İsrail'i Refah'taki askeri operasyonunu durdurmaya çağırdı. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide saldırıların "dünyanın en yüksek mahkemesinin kararının somut ihlali" olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Uluslararası hukuk herkes için geçerlidir, İsrail'in savaş politikaları için de geçerlidir" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Bu operasyonların durdurulması gerekiyor. Refah'ta Filistinli siviller için güvenli alan yok" ifadelerini kullandı. İtalya Gazze'de sivillere yönelik saldırıların haklı gösterilemeyeceğini açıkladı.