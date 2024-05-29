ABD desteği olmasa soykırım sürmez

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin konuştu. Bakan Fidan, "Başta Amerika olmak üzere bazı devletlerin İsrail'e olan bu desteği olmasa bu soykırımın sürmesi mümkün değil. İsrail, insanlık vicdanında gerekli muameleyi görecek" dedi Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, "İnsanlık dışı faaliyetleri sürekli sürdürmekte, yürüttüğü bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz. Başta Amerika olmak üzere Batılı ülkelerin kayıtsız şartsız İsrail'e desteği olmasa İsrail'in bölgede yaptığı soykırımın ne başlaması ne de devam etmesi mümkün değil" dedi.