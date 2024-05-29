MGK’dan soykırımcı İsrail’e sert tepki

BAŞKAN Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun öncelikli gündemi İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve terörle mücadele oldu. Kurul sonrası yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan mesuliyetlerini yok sayarak Gazze'deki katliamlarını sürdürdüğüne dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in bu insanlık suçuna son vermesi için dünyanın dört bir yanında yükselen sesleri bastırmaya yönelik uygulamaların da, demokrasi ve ifade hürriyetini savunduğunu iddia eden çevrelerin samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

TERÖRE FIRSAT YOK

TERÖRLE mücadelede gösterilen kararlılığa da vurgu yapılan açıklamada, "Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı