İspanya’da sahipsiz köpek sorununa çözüm bulundu

HER yıl 200 binden fazla köpek ve kedinin sokağa bırakıldığı İspanya'da barınaklar, kontroller ve kısırlaştırma sayesinde sokaklarda sahipsiz köpek bulunmuyor. Ülke genelindeki barınakların sayısı son yıllarda artırılarak 500'e yaklaştı. Barınakların yüzde 60 kadarı özel, geri kalanı kamu tarafından finanse ediliyor. İstatistiklere göre, barınaklara gelen kedi ve köpeklerin yaklaşık yüzde 40'ı sahiplendiriliyor.

İspanya'da daha önce uygulanan yöntemde, sahipsiz köpekler barınaklara götürüldüklerinde saldırganlık hallerinin devam etmesi halinde belli bir süre sonra uyutuluyordu. Bu uygulama 2023'te çıkarılan yasayla yasaklandı. Yeni yasa ile köpekler sadece insanların veya hayvanların güvenliğine yönelik bir risk halinde ya da tedavisi olmayan hastalık olması durumunda yetkili veterinerler tarafından usulüne uygun olarak uyutuluyor. Belediyelere barınak yapma zorunluluğunun getirildiği, tasma olmadan köpek dolaştırmanın yasaklandığı yeni yasa ile ülkedeki tüm evcil hayvanlara çip takıldı.