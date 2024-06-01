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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi iş insanı Özer Uçuran Çiller kalp krizi nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller'in Yeniköy'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ
Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller (86), kalp krizi nedeniyle Yeniköy'deki evinde hayatını kaybetti.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22. ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "first gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

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