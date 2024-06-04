Erdoğan, Özer Çiller’in cenazesine katıldı

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla dün son yolculuğuna uğurlandı. Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

KİLYOS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Özer Çiller'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve iş insanı Faruk Süren ile Çiller ailesinin yakınları da katıldı. Taziyeleri, Tansu Çiller ile oğulları Mert ve Berk Çiller kabul etti.

"SABIRLAR DİLİYORUM"

Özer Çiller'in cenaze namazının ardından konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Saygıdeğer kardeşlerim. Gerek beyefendiler, gerek hanımefendiler şu anda musallada bulunan Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde tabii refikaları, eşleri Tansu Hanım malum Başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Tabii son dönemlerdeki rahatsızlığıyla uzun bir süre malum bir rahatsızlığı oldu, uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil eder. Rabbim taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını ali eder ve bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları, yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben tabii son dönemlerde de kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabbim mekanını ali eylesin, mekanını cennet eylesin ve tüm tanıyanlarına, eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum. Şimdi buradan tabii uğurlarken hep beraber yine bir Fatiha da biz gönderelim" diye konuştu. Başkan Erdoğan, Tansu Çiller'e başsağlığı dileklerini iletti. Özer Çiller'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KABİNE YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANIYOR

28 Mayıs seçimlerinin ardından Başkan Erdoğan'ın başkanlığında kurulan hükümet, bir yılı geride bıraktı. Başkan Erdoğan, bu bir yılda hangi çalışmalara imza atıldığını, bugün yapılacak kabine toplantısının ardından açıklayacak. Toplantıda, Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi bekleniyor.