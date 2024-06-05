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Haberler Gündem İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor! Yine mülteci kampını vurdular

İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor! Yine mülteci kampını vurdular

İsrail, Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeden bomba yağdırmayı sürdürüyor. Deyr el-Belah kentindeki mülteci kamplarını vurdu, çok sayıda Filistinliyi öldürdü. Zırhlı araçlarla girdiği Zehra kentini makineli tüfeklerle ateş altında tuttu. İsrail güçleri son 8 ayda düzenlediği saldırılarda 36 bin 550 Filistinliyi katletti.

AA
İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor! Yine mülteci kampını vurdular

İsrail'in El-Bureyc ve El-Megazi kamplarına düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü. Yaralanan 5 kişi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kentteki Nuseyrat Mülteci Kampı da ateş altındaydı. Filistinlilere ait eve düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.

Kampın kuzeybatısındaki Zehra kentine de zırhlı araçlarla giren İsrail güçleri, çevreye makineli tüfeklerle ateş açtı.

İsrail askerleri Deyr el-Belah'ın batısında da, Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi.

8 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılmaz hale geldi.

İsrail ordusuna Filistinli direniş grupları da karşılık vermeye devam ediyor. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında İsrail askerlerini hedef aldı.

İsrail- Lübnan cephesinde de tansiyon yüksek. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

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