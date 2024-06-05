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Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan, Meral Akşener'i kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

HABER MERKEZİ
Külliye’de kritik zirve! Başkan Erdoğan, Meral Akşener’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile sürpriz görüşmesi başladı.

Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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