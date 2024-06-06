Erdoğan 4 yıllık reform sürecini başlatıyor

31 Mart yerel seçimlerinden sonra kapsamlı bir çalışma yapan AK Parti, süreci Kızılcahamam kampı ile tamamladı. Süreçte eksik, hata, yanlış ne varsa tek tek masaya yatırıldı, bunların çözümü için bir yol haritası çıkartıldı. Atılacak adımlar ana hatları ile belirlendi. AK Parti, seçime kadar geçecek 4 yıllık süreci "reform dönemi" olarak isimlendirecek.

POPÜLİZMDEN UZAK DURULACAK

Kızılcahamam Kampı'nda bu sürecin mesajları ortaya kondu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "onay" verdiği 4 yıllık sürecin çerçevesi de belirlendi. AK Parti'nin reformcu kimliği ön plana çıkacak. Demokrasiden ekonomiye kadar her alanda hızla reform yapılacak. 4 yıllık süreçte özellikle ekonomide popülist politikalara sapılmayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revize edilecek. Bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir süredir devam eden çalışmalar bulunuyor. Bunlar sonrasında sistemin revize edilmesi gereken yerleriyle ilgili arka arkaya düzenlemeler gündeme gelecek.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER DETAYI

Çıkarılacak yasaların, düzenlemelerin hak ve özgürlükler açısından değerlendirmesi de yapılacak. Bürokrasiden gelen çalışmalar detaylı bir şekilde incelenecek. Düzenlemenin "Türkiye'ye katkısı, vatandaş açısından getirisi- götürüsü nedir" diye bakılacak. Vatandaşın aleyhine olan düzenlemelere geçit verilmeyecek. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki Strateji Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda 10 ayrı başlıkta yürütülen reform çalışmasının hayata geçirilmesine yönelik adımlar atılacak.

MERAL AKŞENER'İ KABUL ETTİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kurultay kararı alarak görevi bırakan İYİ Parti'nin eski Genel Başkan'ı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Dün saat 17.00'de başlayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Ankara kulislerinde, İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ziyareti konuşulurken, Akşener'in bu teması sürpriz olarak nitelendirildi. Öte yandan, Meral Akşener'in genel başkanlığı döneminde Başkan Erdoğan ile yüz yüze Külliye'de bir teması gerçekleşmemişti. Kendileri en son 10 Nisan tarihinde telefonda bayram tebriği için görüşmüşlerdi.

GALATASARAY'DAN KUPALI ZİYARET

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, teknik direktör Okan Buruk ve genç sporcular yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı çubuklu Galatasaray formasını Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan ve Galatasaray heyeti, takımın bu sezon kazandığı kupalarla birlikte fotoğraf çektirdi