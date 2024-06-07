Erdoğan’ın yeni dönem temasları

Ankara'da siyasi hareketlilik var.

Türk siyasetinin geleceğini çok etkileyecek yüksek düzeyli toplantılar ve görüşmeler devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaseti normalleştirme temasları sürüyor. Erdoğan, 11 Haziran 2024 Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne iadeyi ziyarette bulunacak.

Başkan Erdoğan, önceki gün İYİ Parti Kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener'i Külliye'de kabul etti. Erdoğan- Özel ve Erdoğan-Akşener görüşmelerinin Türk siyasetinin geleceğini çok etkileyecek yansımaları olacak.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

AK Parti kulislerinde, 11 Haziran ziyaretinin sadece bir iadeyiziyaretten ibaret olmayacağının altı çizilirken, Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olarak değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla yapacağı ziyaretin tarihi bir anlam taşıdığı kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iadeyiziyarette neler konuşulacak? AK Parti kulislerinde; Erdoğan'ın, ziyarette yeni anayasa çalışmalarını hatırlatarak, bu dönem tarihe yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü herkesin mutabık kalacağı, Meclis'teki tüm partilerin ortak kararıyla, 'imza atılsın' temennisini dile getireceği ifade ediliyor. Erdoğan'ın, Türkiye'nin milli meselelerinde özellikle dünyaya karşı, 'ortak duruş' mesajının verilmesinin önemine vurgu yapacağı belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret sırasında bir dizi talep götürmüştü.

Erdoğan'ın da o talepleri değerlendireceği kamuoyuna yansımıştı. Özel'in gündeme getirdiği 28 Şubat'ın tutuklu paşalarının tahliye olmalarına ilişkin talebi karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'emeklilerin durumu, Gezi Davası tutuklularının yeniden yargılanması, belediyelerin borçları, kayyum atamaları..." başlıklarına da ziyaret sırasında açıklık getireceği belirtildi.

ERDOĞAN-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Diyalog devam etmeli. Erdoğan'ın görüşmede, 'siyasette diyaloğun' önemine dikkat çekeceği ve bu müzakerelerin devam etmesini dile getireceği de kaydedildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'i Külliye'de kabul etti. Meral Akşener'in Erdoğan'ı ziyareti iç siyaseti dalgalandırdı. Görüşmede, iddia edildiği gibi, Cumhur İttifakı'nda bir görev alma yok.

Mahalli seçimlerin değerlendirmesinin yapıldığı belirtiliyor.

Başkan Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesinde, ağırlıklı olarak YENİ ANAYASA çalışmalarının öne çıktığı değerlendiriliyor.

Meral Akşener'in işareti ile Genel Başkan olan Musavat Dervişoğlu yönetimindeki İYİ Parti'nin milletvekili sayısı (36 milletvekili var) Yeni Anayasa taslağının Ekim'de yeni döneme başlayacak TBMM'de görüşülmesi ve oylanmasında KİLİT ÖZELLİK taşıyor. Yeni Anayasa oylamasında, 360 sınırı geçildiği takdirde REFERANDUMUN GERÇEKLEŞ-

MESİ sağlanacak. CHP'nin Yeni Anayasa çalışmalarına katılmaması nedeniyle, İYİ Partili milletvekillerinin EVET OYU VERMESİ önemli bir virajın aşılmasını sağlayacak.

AKŞENER SİYASETİ BIRAKMADI

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde istediği sonucu elde edemeyen Meral Akşener, gözlerden uzaklaşmıştı.

Akşener, Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katıldı. Akşener, bir gün sonra da eski Başbakan Tansu Çiller'in eşinin vefat törenine katıldı. Camide Başkan Erdoğan ve Tansu Çiller ile kısa süreli konuşmaları oldu.

Meral Akşener, kurucusu olduğu İYİ Parti'nin Genel Başkanlığını bıraktı ama SİYASETİ BIRAKMADI. Meral Akşener hanımefendi, Türk siyasetini iyi bilen insanlardan birisidir. İyi bir siyasetçidir. Siyaseti uzun zamandır çok yakından takip eden, siyasetin sisli bulvarlarında dolaşmış bir gazeteci olarak şunu düşünüyorum: Meral Akşener gelecek yıl siyasette yine yer alacak. Etkili siyasi trafik içinde olacak.

DERVİŞOĞLU KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi yapıldığına yönelik iddialara da cevap verdi.

"Böyle bir şeye ihtimal vermek istemem, ihtimal vermem.

Gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum. Sayın Meral Akşener'in böyle bir şeyin teklif edilebileceği karakterde biri olmadığını biliyorum.

Bu teklifi bana yapması ile aynı anlama gelir" ifadelerini kullandı. "GÖRÜŞMEDEN SONRA BANA TELEFON AÇARAK BİLGİLENDİRDİ" diyen Dervişoğlu, "Sayın genel başkanımız nezaket göstererek böyle bir görüşme yapacağını bana bildirdi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Dolayısıyla 'neler konuşacaksınız' türünden bir konuya girmedim. O da bir şey söylemedi. Ama yine büyük bir nezaket göstererek görüşmeden sonra bana telefon açarak bilgilendirdi.

Spekülasyonlara vesile olacak değerlendirmeler olmamış.

Dolayısıyla ben konuyu devlet ve siyaset hayatında büyük görevler üstlenmiş kişilerin mutat görüşmesi olarak telakki ediyorum" dedi. Seçim sonrası AK Parti'de yeni dönem başladı.

Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin, geçen hafta Kızılcahamam'daki istişare toplantısında reform kararı alındı. Önümüzdeki 4 yıllık süre tamamen reform süreci olacak. Atılacak adımların ana hatları ekonomi ve hukuk alanında olacak, güven tesis edecek adımlar atılacak.