‘Eğitim ordumuz daha da güçleniyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen programda, "Yeni maarif modelimizin öğrencilerimiz, ailelerimiz, öğretmenlerimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Bundan 21 yıl evvel aziz milletimizin iradesini temsilen Türkiye'ye hizmet yolculuğuna başladığımızda dört önceliğimizden birinin eğitim olacağını ilan etmiştik. Bu sözümüze hep sadık kaldık.

Her yıl bütçeden aslan payını eğitime ayırdık. Bu yıl da geleneği bozmayarak yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik. Harcanan her kuruşun Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

TARİHİN EN BÜYÜK ATAMASI

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından barınma ve bursların artırılmasına, ücretsiz yemek hizmetinden ücretsiz ders kitaplarına kadar çok kapsamlı adımlar atıldığını ifade eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Sadece son bir yılda 19 milyon 600 bin öğretim materyalinin baskı ve dağıtımı yapıldı. 372 bin 995 adet yeni derslik yapımını tamamlayarak eğitim camiamızın hizmetine sunduk. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde 22'ye indirdik. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen, 74 binin üzerinde eğitim kurumuyla toplam 20 milyonluk büyük bir aile olduk. Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atama ile tahkim ettik. 2023'ün mayıs ayında tek seferde 45 bin öğretmenimizi öğrencileri ile buluşturduk. Tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Bu sene atayacağımız 20 bin yeni öğretmen ile eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz."

ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE

Sadece atama boyutunda değil özlük hakları ve mali imkanlar açısından da öğretmenlerin desteklendiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Söz verdiğimiz üzere öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'e çıkardık. Fatih Projesi ile 619 bin etkileşimli tahtanın kurulununu yaptık. Üniversiteye girişteki katsayı farklılıklarını giderdik. 4+4+4 sistemi ile eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkardık. Meslek okullarına üvey evlat muamelesi uygulamasına son verdik. Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar, küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır.

Hep beraber, el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum. Bu sene seçimlik dersler havuzunu biraz daha genişlettik. Nezaket, görgü kuralları ve Türk toplumsal yapısında aile gibi konuları ilave ettik" diye konuştu.

ESKİ TÜRKİYE'NİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI GERİDE KALDI

LAİKLİĞİ inanç karşıtlığı gibi anlayan, 28 Şubat artıklarına buyun eğilmediğini ve eğilmeyeceğini sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu ülkenin çocuklarıyla inanç değerlerinin arasına kimsenin girmesine izin vermeyiz. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıkları geride kaldı. Yeni müfredat ile öğrencilerin milli, manevi, insani değerler üzerinde okuyan, araştıran, sorgulayan çözüm odaklı yetkin şahsiyetler olmasını hedefliyoruz. Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşımaktadır. Yeni eğitim öğretim döneminde öğretmenlerimizin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni sahiplenerek başarıyla hayata geçireceklerine inanıyorum."

BAŞKAN ERDOĞAN MEVLANA İDRİS ZENGİN'İ ANDI

Başkan Erdoğan, vefatının 2'nci yılında şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Ebedî âleme irtihalinin 2'nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin."