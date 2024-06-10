Sigaraya karşı İngiltere modeli

"DÜNYA Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında, yurttan ve dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programda konukların tütün ve tütün ürünleriyle ilgili değerlendirmelerini dinledi. Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüttüklerini belirten, Erdoğan, "Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz" dedi.

15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith'in İngiltere'de yürürlüğe giren ve 2009 sonrası doğumluların tütün ürünlerine erişimini engelleyen yasayla ilgili sözleri sonrasında konuşan Erdoğan, "Gerekirse, Birleşik Krallık ile irtibat kurarız" ifadesini kullandı. Nargilenin de aldatıcı bir hali olduğunu belirten Erdoğan, "Biliyorsunuz meyveli nargile diyorlar, o şekilde aldatıyorlar. Bunların hepsi maalesef gençlerimizi zehirliyor fakat mücadelemiz var başarıyoruz. Daha olumlu neticeler alacağımıza da inanıyorum" dedi.