Suriye tezgahının karanlık adamı McGurk

Brett McGurk, ABD'nin İsrail ve Orta Doğu politikasının karanlık yüzüdür. ABD'nin Orta Doğu politikasını şekillendiren isimlerden Brett McGurk, İsrail ile müzakerelerden bölgeye silah satışına ve ülkesinin Irak ve Suriye'deki politikalarına kadar ABD'nin bölgedeki politikasının karanlık adamıdır. Eski ABD Başkanı George Bush'un Irak'a çöktüğü dönemden başlayarak McGurk'ün ilk işi, dönemin ABD Bağdat Büyükelçisi John Negroponte'ye Irak Anayasası'nın yazımında danışmanlık yapmak olmuştu. McGurk'ün Irak'ta görev yaptığı 2004-2009 yılları, Irak'ın "yeniden yapılandırıldığı" YANİ ŞEKLEN BÖLÜNDÜĞÜ dönemdi.

Bu ortamda McGurk, Irak'taki kaosun taşlarını ören ekibin baş aktörlüğünü yaptı. McGurk'ün yazımında büyük role sahip olduğu Irak Anayasası, Ekim 2004'te ülkede Sünni Arapların rahatsızlığına rağmen kabul edilmişti. Ülkeye federal yönetimi getirdi. McGurk'ün, Mart 2015'te Kuzey Irak'ta verdiği bir demeçte, "Biz Irak'ın bütünlüğünde ısrarcı değiliz. Irak'ı (3'e bölen) Anayasal çerçeveyi destekliyoruz" ifadesi de dikkati çekmişti.

McGurk ve ekibinin, terör örgütünü öncelik alan politikası, direnişin artması, istikrarın sağlanamaması, parçalanmışlığın artması, Irak içinde Şii iktidar ve SURİYE'DE PKK kantoncukları konusunda yükselen hassasiyet gibi dış dinamikleri ortaya çıkardı.

DEAŞ'I ORTAYA ÇIKARAN ŞARTLAR

Sünnilerin dışlandığı Irak, siyasi, ekonomik ve toplumsal karmaşaya sürüklendi. Ve DEAŞ, ABD işgali sonrası etkinlik kazanan ve El Kaide'ye bağlılığını bildiren gruplardan biri olarak 2004'te ortaya çıktı. Dışlanmış Sünnilerden taraftar toplayan örgüt ilerleyişini hızlandırdı. 2004-2009 yıllarındaki "Irak deneyimi" sayesinde McGurk, Eylül 2014'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi John Allen'ın yardımcısı oldu.

2022 yılında, Eski ABD Başkanı Trump'ın, 'DEAŞ'ı ABD Başkanı Obama kurdu' açıklaması yapması çok konuşuldu.

SURİYE'YE IRAK MODELİNİ DAYATIYOR

Irak'ın federal yapısının mimarı McGurk, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK/YPG'ye destek vererek iç savaş sonrası parçalı bir Suriye haritası çizmeye koyuldu. McGurk, Erbil'de PKK/YPG elebaşlarından Salih Müslim ile bir araya geldi.

Yaptığı açıklamada, DEAŞ'a karşı mücadelede ilk kez PKKYPG'NIN rolüne değindi. Ekim 2015'te Obama'nın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi olan McGurk, PKK/YPG'nin "Rojava"sına (Kürtçede batı) yöneldi. PKK/ YPG'ye DEAŞ ile mücadele bahanesiyle daha fazla destek verilmesinin yolunu açtı. McGurk, yeni görevinde iki sene içinde Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/ YPG'nin işgal ettiği bölgeyi birçok kez ziyaret etti. Bunların çoğu basına yansıdı. McGurk'ün, PKK/ YPG'nin sözcülerinden Polat Can'ın elinden plaket aldığı fotoğraf üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Obama yönetimine, "terör örgütü ve NATO müttefiki arasında tercih yapması" çağrısında bulundu.

Haydut McGurk, Türkiye'nin aradığı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin kod adı ile Şahin Cilo ve PKK/YGP'nin sözcülerinden Redur Halil ile görüşmelerıie ilişkin kareler basına yansımıştı. McGurk de 17 Mayıs'ta Rakka'nın kuzeyindeki PKK/YPG noktalarını ziyaret ederek aralarında Şahin Cilo, Aldar Halil ve Enver Müslim'in de olduğu terör örgütü elebaşlarıyla poz veriyordu.

PKK-YPG'NİN İSMİNİ SDG DİYE DEĞİŞTİREN ADAM

Suriye'nin DeyriZor ve kuzeyinde bazı bölgeleri ABD askerlerinin korumasında işgal eden PKK/YPG, McGurk'ün meşruiyet kazandırma projesi çerçevesinde, 12 Ekim 2015'te, "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) altında birleştirdi. Bu tarihten sonra başta McGurk ve CENTCOM yetkilileri, DEAŞ ile mücadelede SDG'ye destek verdikleri yönünde açıklamalar yapmaya başladılar.

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, PKK/YPG'nin McGurk'ün talimatlarıyla isim değiştirdiğini 22 Temmuz'da itiraf etti. Thomas, şöyle demişti: "Brett McGurk gibi bir partnerim olduğu için şanslıydım çünkü (SDG unsurları) benim veremeyeceğim şeyleri istiyorlardı. Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu Cenevre ve Astana gibi yerlerde masada olmak istiyorlardı.

PKK ismi altında hiçbir zaman masada olamazlardı. Bu yüzden onları askerileştirdik ve Brett McGurk, onları bu şekilde görüşmelerin içinde tuttu ve bizim iyi bir ortağımız olmaları için onlara gerekli meşruiyeti sağladı." Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin kuzeyinde McGurk'ün desteğiyle peş peşe kantonlar ilan etti. Karanlık Adam McGurk, böylece kantonal idari özerk yapılarla federal Suriye hazırlıklarına hız veriyordu. Bu yönde en dikkati çekici hamle, PKK/YPG'nin Ağustos 2016'da ABD'nin askeri yardımıyla Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesine girmesi oldu. Amerikalı yetkililer Türkiye'ye, Münbiç'in DEAŞ'tan alınmasının ardından, örgütün ilçeyi terk edeceği garantisini vermişti. PKK/YPG 17 Ekim 2017'de Rakka'yı işgal etmesinin ardından eski ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün , PKK/ YPG'nin ilan edeceği özerk bölge hakkında Haseke'de görüşmeler yaptığı belirlendi.

KAHRAMAN TÜRK ORDUSU HAREKATLARA BAŞLADI

Başkan Erdoğan Başkanlığında toplanan MGK, terörü kaynağında kurutmaya yönelik tarihi kararını aldı. Kahraman Türk Ordusu, BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyine ilk harekatını 24 Ağustos 2016'da düzenledi.

"Fırat Kalkanı" adı verilen operasyon kapsamında TSK'ya ait tank birlikleri Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında, Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçe merkezi DEAŞ'tan kurtarıldı. "Zeytin Dalı Harekatı" Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Ocak 2018'deki hedefi bu kez Hatay ilinin karşısında, Suriye'nin kuzeybatısında terör örgütü PKK/ YPG işgalindeki Afrin oldu.YPG/ PKK'lı teröristlerden temizlendi.

"Barış Pınarı Harekatı" 9 Ekim 2019'da başladı. Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı bu sefer 9 Ekim 2019'da "Barış Pınarı Harekatı"nı başlattı. Mehmetçik Rasulayn ve Tel Abyad'ı YPG/ PKK'lı teröristlerden temizledi.

SONUÇ

PKK-YPG'NİN SÖZDE SEÇİM TEZGAHI.

Karanlık Adam McGurk, Biden yönetiminin Ortadoğu'da en etkili adamı olarak görevini sürdürüyor.

Karanlık Adam McGURK'un kurguladığı Suriye'nin kuzeyinde ABD aparatı PKKPYD gözetiminde 11 Haziran'da yapılması düşünülen ancak Türkiye'nin itirazı üzerine iptal edilen ve Ağustos'a kaydırılan seçimlerle ilgili TÜRKİYE KARARLI DURUŞ İÇİNDE.

Türkiye ağırlığını koymasa, sert çıkmasa 11 Haziran'da Cezire Kantonu, Deyrizor Kantonu, Rakka Kantonu, Fırat Kantonu, Minbic Kantonu, EfrinŞehba Kantonu ve Tabka Kantonu'nda 6 büyükşehir, 40 şehir ve 105 beldede 6 milyon kişinin yaşadığı bölgede seçimler yapılacaktı.

ABD, AĞUSTOS'a bıraktırdı.

Ancak tümüyle İPTAL edilmedi.

Başkan Erdoğan-Türkiye, MGK Manifestosu ile Suriye'de TERÖRİSTANI ASLA KURDURMAYACAĞIZ" mesajı ile Amerika'yı uyardı. NOKTA.