‘Kalıcı ateşkesin takipçisi olacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye- İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da Moncloa Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlenen ortak basın toplantısında çok önemli mesajlar verdi. Gazze'deki kalıcı ateşkese değinen Başkan Erdoğan, "Kalıcı ateşkesin tesisi önceliğimiz" dedi.

TİCARİ ORTAKLIKLAR

"İspanya hükümet başkanı kıymetli dostum Sayın Pedro Sanchez ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve toplantısı vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Kendilerine şahsıma ve heyetime gösterdikleri misafir perverlik için teşekkür ediyorum.

Bugünkü toplantımız ve imzaladığımız anlaşmalarla münasebetlerimizi yeni alanlara teşmil etme yönünde önemli adımlar attık. İkili ticaret hacminde 20 milyar hedefini yakalamak üzereyiz.

Sonraki hedefimiz önümüzdeki 5 yılda 25 milyar euroya ulaşmak. Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Ortak komitemizin üçüncü toplantısını en kısa zamanda düzenleyeceğiz" dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN İHTİLAFI

İşgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin de görüşüldüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, "İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir. Dirayetli duruşundan ötürü değerli dostum Sanches ile Gazze'ye desteklerini esirgemeyen İspanya halkına gönülden teşekkür ediyorum.

İki ülke olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliğimizdir. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın uygulanmasını da takip edeceğiz.

Rusya-Ukrayna savaşı da gündemimizde yer aldı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi teyit ettik. Ukrayna için adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın tesisinin müzakereler yoluyla mümkün olduğuna inandığımızı bir kez daha ifade ettik" dedi.

GEREKLİ BASKI YAPILMALI

"Adil ve kalıcı barışı sağlayacak, akan kanı durduracak ve hem Gazze dahil Filistin topraklarına hem bölgemize huzuru getirecek her plan ve kararı biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olumlu değerlendiririz" diyen Başkan Erdoğan, "Önemli olan bu planların ve kararların samimi ve barış odaklı bir şekilde ele alınması, kağıtlarda kalmaması ve uygulamaya geçirilebilmesidir.

Biz sürecin en başından itibaren akan kanın durmasını istediğimizi söyledik. Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi üyelerinin hemen ateşkesi sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır" diye konuştu.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'DEN ÇAĞRI

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Başkan Erdoğan ile beraber düzenlediği basın toplantısında, "Bütün Avrupa ülkelerini Filistin'i tanımaya çağırıyoruz, başka çözüm yok. Kan dökülmesini durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Sayın Erdoğan da aynı şeyi yapıyor, aynı yönde hareket ediyoruz" dedi.

İSPANYA İLE SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Başkan Erdoğan, TCG Anadolu sonrası bir üst segmente geçilme niyetinde olunduğunu da sözlerine ekleyerek şöyle konuştu: "Şu anda Savunma Bakanlığımız bu çalışmayı yürütüyor, savunma sanayiimiz bu çalışmayı yürütüyor. Bunun yanında insansız hava araçlarında birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. Bu çalışmalarda dünyada malum birçok ülke çok çok ileri adımlar attı. Türkiye de bu konuda daha ileri adımları atmanın gayreti içinde. İspanya ile bu konuda işbirliğimiz olacak."

"MAALESEF DÜNYANIN KADERİ 5 ÜLKENİN ELİNDE"

BAŞKAN Erdoğan, dünyanın kaderinin 5 ülkenin elinde olduğunu belirterek, biliyorsunuz bir kitabım var, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' bu bir. Bir diğer kitabım, 'Dünya 5'ten Büyüktür'. Şu an maalesef dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde. Öyleyse hep beraber adım atmalıyız. İsrail katliamları devam ediyor, katliamlar sürerken Amerika'nın duruşu bizleri ciddi manada üzmekte" diye konuştu.