Askere sosyal medya yasağı

TSK Personel Yasası ve askerlik alanına ilişkin yeni düzenlemeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla birlikte Meclis'te kabul edildi. Yeni torba yasayla, askeri üs bölgeleri ve askeri kışlalarda radyo, televizyon, internet ve sosyal medya gibi iletişim araçları yasaklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerin sosyal medya kullanımı ve paylaşımları, önemli riskler oluşturuyordu. Güvenlik zafiyeti haline gelen bu duruma el konuldu. Meclis'te kabul edilen TSK Personel Yasası ve askerlik alanına ilişkin yeni torba yasayla, özellikle Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine yönelik saldırılardan önce kullanıldığı tespit edilen her türlü sosyal medya paylaşımları yasaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına giden yeni düzenlemeler, imzalanıp Resmi Gazete'de yayınlandığında uygulanmaya başlanacak. Düzenlemeyle TSK personeli, silah arkadaşlarının da kimliğini açıklayamayacak.