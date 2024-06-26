Bakan Hakan Fidan’dan dünya savaşı uyarısı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Gazze'deki zulmün son bulması için tüm platformlarda seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirten Fidan, Filistin'i tanıyan ülkelerin artması için çalışmaların süreceğini dile getirdi.

KÜRESEL BÖLÜNMELER

UKRAYNA savaşının kitle imha silahı kullanılması risklerini bünyesinde barındırdığını ve çatışmanın Ukrayna ve Rusya'dan büyük bir savaşa dönüşmeye başladığını kaydeden Fidan, "Bu çatışmalar bölgesel hatta küresel bir savaşa dönüşebilir, bunun gerçekleşmemesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ukrayna savaşında 500 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Bu savaş Ukrayna'nın dışına sıçrama hatta kitle imha silahlarının kullanılmasına yol açma risklerini bünyesinde barındırıyor. Gerek Ukrayna'nın gerek Rusya'nın ortaya koydukları barış vizyonuyla kan dökülmesine son verme konusunda istekli olduklarını göstermelerini önemsiyoruz. Küresel bölünmelerin derinleştiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ETNİK TEMİZLİK VURGUSU

FİDAN, "İsrail, Gazze'de kelimenin tam anlamıyla bir etnik temizlik yapmaya devam ediyor. Gazze'de her gün bir yeni savaş suçu işleniyor. İsrail'in halen topraklarını genişletme peşinde koşmasına, Filistinli kardeşlerimizin topraklarını çalmasına sessiz kalmadık, sessiz kalmayacağız. Gazze'deki zulmün son bulması için tüm platformlarda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar seferber edeceğiz. Gazze'de ateşkesi hedefleyen tüm girişimleri destekliyoruz. Çözümün yolu iki devletli çözümü hayata geçirmekten geçiyor. Birçok ülke artık bu gerçeği teslim ediyor. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artması bunun bir göstergesi. Bu sayının daha da artması için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Jan Lipavsky da, Ukrayna'ya verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ederek "Ukrayna'ya yardım etmek, aynı zamanda Çek Cumhuriyeti'ne ve tüm Avrupa'ya yardım etmek demektir" dedi. Lipavsky, "Türkiye önemli ticaret ve yatırım ortağımızdır. Ticaretimiz geçtiğimiz yıl 6 milyar avro seviyesine ulaştı ve sürekli büyüyor" dedi.