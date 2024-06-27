Külliye’de birlik ve dayanışma zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. İki lider, dün yılın dördüncü görüşmesi için bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık olarak 1 saat sürdü.

"İTTİFAKA DEVAM" VURGUSU

Siyasette başlayan normalleşme sürecinin ardından açıklama yapan Bahçeli'nin sözleri bazı çevrelerce "Cumhur İttifakında çatlak mı var?" şeklinde yorumlanmıştı. Önce AK Parti, Cumhur İttifakına sahip çıkmış sonra da Başkan Erdoğan, İspanya ve İtalya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, tartışmaların üzerini kapatmıştı. Bahçeli de kurban bayramının ilk günü, gereken yanıtı, "Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız. Biz kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız, ittifak devam edecektir" diyerek ittifakta devam mesajıyla vermişti. Liderler aynı gün bir telefon görüşmesi de yaparak, bayram sonrası yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

DİPLOMATİK TEMASLAR ELE ALINDI

Önceki gün TBMM'de partisinin grup toplantısında tansiyon sorunu yaşadığı için oturarak konuşmasını gerçekleştiren Bahçeli, dün Külliye'de Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Siyasetteki normalleşme sürecini ele alan liderler, ittifakın sağlam temeller üzerinde devamlılığı konusunda mutabık kaldı. Görüşmede ayrıca, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yürütülen yeni Anayasa süreci, yakın zamanda Meclise sevk edilecek yasa tekliflerinin yanı sıra enflasyonla mücadele ve alım gücünün yükseltilmesi kapsamında atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmede ayrıca Başkan Erdoğan'ın diplomatik temasları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağını, temmuz ayında yapacağı Astana, Şuşa, NATO ve İngiltere ziyaretlere dair de bilgilendirdi. Bir diğer önemli gündem ise 7 Ekim'den bugüne dek devam eden İsrail'in Gazze soykırımı konusu oldu. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'nin bu gelişmelere tepkisi de ele alındı. Türkiye'den Gazze'ye yönelik insani yardımların da üzerinde durulduğu öğrenildi. Son olarak İsrail'e ticari tedbirler uygulama kararı alan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze diplomasisine dair son kararları da Bahçeli ile paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KURTULMUŞ'A ZİYARET

BAŞKAN Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Kurtulmuş'a ziyarette bulundu. Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazi Meclis'imizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" dedi.

NATO'NUN YENİ GENEL SEKRETERİ RUTTE'YE TEBRİK

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Rutte'yi yeni görevinde başarılar diledi. Rutte de Başkan Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.