Manevi değerlere sahip çıkan bir nesil yetişiyor

İSTANBUL'DA NUN Okulları'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet sevinci yaşandı. Kurucusunun Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın Esra Albayrak olduğu okuldaki törene, Başkan Erdoğan da katıldı. Törende dünürleri Kıymet ve Sadık Albayrak da vardı. Mezun olan torunu Ahmet Akif'i tebrik eden Erdoğan konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, "Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor" ifadesini kullandı.

'AŞKLA KOŞAN YORULMAZ'

BAŞKAN Erdoğan, "Bundan 10 sene önce, milli manevi değerlerine bağlı "iyi insan yetiştirmek" gayesiyle kurulan NUN Okullarının da tıpkı yavrularımız gibi, günbegün büyümesine olgunlaşmasına yakından şahitlik ettik. Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı. Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi, 'Aşkla koşan yorulmaz.' Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun. diyerek öğrencilere nasihatte bulundu.

'AİLELERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: "Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."