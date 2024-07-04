ABD’nin nefesini kesen Astana şifreleri

Yeni dünya düzeni inşa ediliyor (2015-2030).

Büyük ve güçlü Türkiye konumlanıyor.

Bugün dünyanın en tecrübeli dört küresel lideri var: Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Türkiye), Başkan Vladimir Putin (Rusya), Başkan Xi Jinping (Çin) ve Başkan Joe Biden (Amerika). Bu dört küresel liderin üçü, dün Astana'daki zirveye katıldı. Astana buluşmalarının, ABD Başkanı Biden'ın nefesini kesecek şifreler içeriyor.

Yeni dünya düzeni inşasında, iki kutup başı Amerika ve Çin görüldüğü için, bu iki kutuba yeni jeopolitik ve jeoekonomik haritalar, yeni küresel kurumlar ve yeni koridorlar (kara ve deniz yolları) kuruluyor. İşte böyle bir süreçte, Astana'da dünyanın nabzı atıyor.

SURİYE HAMLELERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Putin ile yaptığı birebir görüşme, tüm Batı tarafından yakından takip edildi. Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği BRICS ve Suriye hamleleri, özellikle Suriye'nin geleceğini Astana'nın belirleyeceği mesajını dünyaya verdi.

Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları, terörle mücadele konuları, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna- Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunu, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ve Türkiye'nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, Erdoğan'ın daveti üzerine, Putin'in Türkiye'ye ziyaret yapacağı kesinleşti.

İŞBİRLİĞİ MESAJLARI

Erdoğan'ın, Türkiye'nin diyalog ortağı statüsünde katıldığı Şangay zirvesinde, Rusya ve Çin liderliğindeki ŞİÖ toplantısında, dünyada değişen koşullar çerçevesinde Batı ile yeni bir güvenlik paradigması kurulması konusunun ele alınması ve Belarus'un örgüte tam üyeliğinin ilan edilmesi öngörülüyor.

Bu toplantıların ardından ABD'ye gidecek olan Erdoğan, 9-11 Temmuz günlerinde gerçekleştirilecek NATO'nun 75.

Yıl Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi, birçok jeopolitik gelişmeye yol açması söz konusu. Kısaca başlıklara bakalım:

- Suriye'nin bütünlüğünün korunması, Suriye'de ABD'nin aparatı PKK/PYD'nin kantoncuk- uydu devletçik kurdurulmaması.

- Kuzey Suriye'de Kobani, Menbiç, Tel Rıfat'tan PKK/ PYD'nin temizlenmesi.

- Olası Astana liderler zirvesine, Türkiye-Rusya-İran üçlüsüne Suriye Devlet Başkanı Esad'ın katılması.

- Türkiye ile Suriye arasındaki Ankara Güvenlik Anlaşması'nın yenilenmesi.

- Yeni Suriye Anayasası'nın Türkiye-Rusya-İran-Suriye arasında hazırlanması.

- Derin ABD'nin aparatı için yaptırmak istediği PKK seçimlerinin tamamen paçavraya çevrilmesi.

DİYALOG GÜÇLENECEK

Yeni dünya düzeninde de ABD-Avrupa'nın güvenlik şemsiyesini NATO sağlayacak.

Karşısında, Çin-Rusya'nın başını çektiği Şangay İşbirliği Örgütü de Asya çıkışlı bir güvenlik şemsiyesine doğru evrildi.

Erdoğan'ın katıldığı ŞİÖ zirvesi, "Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılıyor. Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğini görüşülecek. Bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı toplantıda Gazze'deki son durum da masada olacak.

Zirvede Türkiye'nin yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan ve Pakistan'dan devlet ile hükümet başkanlarının katılacak.

Zirveye gözlemci ve diyalog ortağı olarak Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkmenistan liderleri de iştirak edecek.

Zirve sonrası ŞİÖ'nin güncel uluslararası ve bölgesel meselelerdeki tutumu ile geleceğe yönelik çalışmaların yer alacağı Astana Deklarasyonu ile "2035 ŞİÖ Kalkınma Stratejisi" ve "2030 ŞİÖ Enerji İşbirliğini Geliştirme Stratejisi"nin de dahil olduğu çeşitli alanlarda 20'den fazla belgenin kabul edilmesi planlanıyor.

SONUÇ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, yeni dünya düzeninin kilit ülkesi olacak. Türkiye, 360 derece dış politika izliyor. Bir bloğun ülkesi olmayacak. Batı'da ve NATO'da yerini korurken, BRICS ve ŞİÖ ile de samimi ilişkilerini sürdürecek. Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü Türk Devletler Teşkilatı'nın, BRICS ve ŞİÖ ile yakın ilişkileri var. İnşallah, yedi devlet, bir millet olarak Türk Birleşik Devletleri konumuna gelecek. Asya'dan Avrupa'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Ortadoğu'ya kadar güçlü ve büyük Türkiye, küresel aktör olarak devreye girecek. Lütfen bakınız: Küresel lider Başkan Erdoğan, Asya Astana'da ŞİÖ zirvesinde, bir hafta sonra Washington NATO zirvesinde. Bu iki zirve, çok mesaj veriyor, çok. Ne Batı ne Doğu, bağımsız Türkiye paradigmasıyla, 21. yüzyılın yıldız ülkesi olması mukadder Türkiye'mizin.