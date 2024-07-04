Bahçeli’den UEFA’nın Merih kararına sert tepki

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi. Bunun üzerine UEFA, Demiral hakkında "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" soruşturma başlatıldığını açıkladı.Türkiye'de büyük tepki çeken soruşturmayla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın gol sevincini 'bozkurt' işaretiyle paylaşması, anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştirakinin son derece yanlı olduğunu belirten Bahçeli, "Merih'in fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı 'bozkurt' işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup, UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Almanya İçişleri Bakanı'nın Demiral'ı hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" dedi. Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Alman Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı. Yapılan açıklamada, "Demiral'a gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir" denildi.