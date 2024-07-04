Ormanlardaki tek bir izmarit bile takip ediliyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği orman yangınları, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki Yangın Takip Merkezi'nde yönetiliyor. Yeşil vatanın kahramanları, ormanları korumak için geliştirilen yerli sistemler sayesinde ormanların nöbetini tutuyor. OGM, bu sene orman yangınlarına 26 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracı, 14 Bayraktar TB2 İHA ile müdahale ediyor. Meteorolojik verilerle hareket eden Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi, bölge bölge nem, sıcaklık ve rüzgâr ölçütlerini dikkatle inceleyerek risk oluşturan bölgeleri tespit edip yangın söndürme ekiplerini uyarıyor. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin düzenlediği yarışmada bin 49 proje arasından "çevre" kategorisinde ikincilik ödülü alan Karar Destek Sistemi ise yangın bölgesindeki meteorolojik verileri, topoğrafik verileri ve ağaç türünü tespit ederek yapay zekâyla yangının kaç saat ya da kaç dakika sonra hangi köyleri tehdit edeceği bilgisini veriyor. 24 saat mesai anlayışıyla yeşil vatanın nöbetini tutan OGM personeli, takip odasında olası yangınların tespitini, yangına ilk müdahalede izlenecek yolu ve yangının çıkma sebeplerini inceleyerek yangının çıktığı alana en yakın orman yangın mücadele ekibini yönlendiriyor.