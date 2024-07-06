Masadaki oyunu sahada bozarız

UEFA yine şaşırtmadı ve skandal denilecek bir karara imza atıldı. UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya maçında attığı gollerden birini 'bozkurt' işareti yaparak kutlayan Demiral'a iki maç ceza verdi. Kurul; Demiral'ı, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle bugünkü Hollanda maçı da olmak üzere iki maçtan men etti.

Verilen ceza için Spor Tahkim Mahkemesi CAS yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Merih Demiral'in çeyrek finaldeki Hollanda maçında ve turu geçmemiz halinde yarı final müsabakasında forma giyemeyecek olmasına ise hem spor hem de siyaset camiasından tepki yağdı. Yetkililer, UEFA kararının tamamen siyasi olduğu görüşünde birleşirken, Türkiye'nin başarılı performansıyla bu yanlış uygulamanın faturasını sahada keseceği vurgulandı.

"CAS YOLU KAPALI"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Demiral'a verilen cezayı kabul edilemez ve hukuk dışı olarak yorumladı. Üç maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Cezalardaki tutarsızlıklar maalesef ülkemize karşı bir çifte standard uygulandığının en güçlü göstergesidir. Tüm bu haksızlıklara karşı sadece Türk Milli Takımı olarak değil ulus olarak ayağa kalkarız. Bu her zaman böyle olmuştur ve yarın (bugün) akşam Berlin Stadyumu'nda da sportif performansımızla bunu tüm dünyaya ispat edeceğiz" dedi.

BİLD GAZETESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Almanya'nın ünlü Bild gazetesi ortalığı karıştırdı. UEFA'nın dün Merih Demiral ile ilgili kararını açıklamadan bir gün önce, manşetten "Merih Demiral'a UEFA tarafından iki maç ceza verildi" haberini paylaşan Bild gazetesi tartışma yarattı. Henüz, TFF'nin soruşturma ile ilgili savunması UEFA'ya ulaşmamışken, Bild'in Merih'e verilen 2 günlük cezayı açıklaması gündeme oturmuştu. TFF, önceki akşam Bild gazetesini yalanlayarak böyle bir cezanın söz konusu olmadığını dile getirmişti.

UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Disiplin komitesi İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 30 bin sterlin para ve 1 maç "Ertelenmiş" men cezası vererek çifte standart uyguladı.

"SAHADAN ÇEKİLELİM"

Kararın açıklanmasıyla birlikte tüm sporseverler tepki gösterirken siyasilerden de art arda açıklamalar geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kararla ilgili, "İki maç men cezası üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır. Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA'ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda'nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye'ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz" mesajını paylaştı.

SİYASİ BASKI GÖLGESİ

Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Son derece hatalı bir karar. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. Bu karar, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür" diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral'a, tam da hayati bir çeyrek final maçımızın arifesinde verilen 2 maç men cezası kararı, haksız, yasal dayanağı olmayan, adalet duygularını zedeleyen bir karar olmuştur. Bu kararın, adil ve tarafsız bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesini ve savunma dosyasının titizlikle incelenmesini milletçe talep ediyoruz. Futbolun coşkusu, heyecanı, birleştiriciliği, evrenselliği, haksız ve adil olmayan kararlarla gölgelenmemelidir" ifadelerini kullandı.

ŞENES ERZİK'TEN YARDIMCI'YA ELEŞTİRİ

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Merih Demiral'a verilen cezanın futbolun bağımsızlığına müdahale olduğunu ve yanlıştan dönülmesi gerektiğini vurguladı. Uzun yıllar FIFA ve UEFA'da üst düzey yöneticilik yapan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ise Yardımcı'yı sert bir dille eleştirdi. Soruşturma ve ceza sürecinde Yardımcı'nın tutumunu eleştiren Erzik, "Ben UEFA'da görevli, yetkili veya sorumlu olsaydım bu soruşturmanın başlatılmasına dahi izin vermezdim" dedi.