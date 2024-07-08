Erdoğan, Aliyev ve Mesud Pezeşkiyan Türkçe konuşacak

Stratejik derinliği olan İran'da Türk asıllı Dr. Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı seçildi. 29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde, İranlı Türk bir ailenin çocuğu, soyadı Farsça'da "Doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi, hem bölge hem de dünya için birçok jeopolitik şifre içeriyor. Güney Kafkasya ve genişletilmiş Ortadoğu'nun üç etkili ülkesinin Cumhurbaşkanları; Erdoğan, Aliyev ve Mesud Pezeşkiyan Türk. Ayrıca TÜRKÇE konuşacaklar.

Bundan daha önemlı bir stratejik özellik olabilir mi?

CANDAN KUTLAMA MESAJI

Başkanımız Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderdiği kutlama mesajında, "Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizi canı gönülden tebrik ederim. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş İran milletine hayır ve bereket kaynağı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verildi. Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığınız döneminde ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum. Şahsınızın sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş İran milletinin refahı ve saadetini temenni ederim" sözleri anlamlıydı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Mesud Pezeşkiyan'ı yürekten kutladı.

Azerbaycan ile İran arasında ortak dini ve kültürel köklere, dostluk ve kardeşlik gibi sağlam temeller üzerine kurulu ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Aliyev, "On yıllar boyunca karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizin tüm alanlarda dinamik şekilde gelişerek yeni bir içerik kazanmasından memnuniyet duyuyoruz.

Çabalarımızla Azerbaycan ile İran arasında ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda geleneksel dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin genişletilmesini sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

HAMANEY GELİŞMELERİ İYİ OKUDU

Pezeşkiyan'ın seçilmesinin arka planı:

İran sıkıntı içinde. Ülkede derinleşen fay hatlarını ortadan kaldırmak ve Türklerin sistemde olası bir karışıklık olduğunda rejimin yanında konsolide olmasını sağlamak adına Türk kökenli bir reformist Pezeşkiyan'ın önü açıldı. Derin ABD'nin uygulamakta olduğu haksız ambargolar yüzünden İran ülke içinde ve bölgede ciddi bir stratejik sıkışmışlık içindeydi. Halk, yöneticilere dönük tepkisini ülkede gerçekleşen seçimleri boykot ederek gösteriyordu. İran'ın özellikle İsrail ile yaşadığı gerilimde sıkıntılar artmıştı. İran'ın Azerbaycan- Ermenistan geriliminde Ermenistan yanlısı bir siyaset benimsemesi, ülkedeki Türklerde bir küskünlük yarattı. Türk Asıllı Pezeşkiyan'ın reformist tavırları ümit olmuştu. Dini lider Ali Hamaney gelişmeleri iyi okuyarak önünü açtı.

İran ve ABD arasında Umman üzerinden bir nükleer müzakere süreci devam ediyor.

TABİPLİK YAPTIĞI BİLİNİYOR

DERİN Avrupa'nın ortak medya organı EURONEWS Pezeşkiyan'ın İRAN'da seçimi kazandığı gün, ÖZELLİKLİ BAŞ- LIK VE ANALİZ YAYINLADI. EURONEWS MANŞETi:"TÜRK ASILLI REFORMİST PEZEŞKİYAN İRAN'IN YENİ CUMHURBAŞKANI" Analizi ise şöyle: "Evde çocuklarımla Farsça yerine Türkçe konuşuyorum.

Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum" diyen Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda muhafazakar Said Celili'den daha fazla oy alarak İran'ın 9. Cumhurbaşkanı oldu.

Pezeşkiyan, 16,38 milyon oy aldı. Peki "Batı ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğini" savunan kalp cerrahı Mesud Pezeşkiyan neler yapabilir? Ülkede uzun yıllar kalp cerrahlığı yaptıktan sonra, yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiği 1980-1988'de İran-Irak Savaşı'nda tabiplik yaptığı biliniyor. Meclis'teki konuşmalarında Batı ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğini, 2018'de sona eren nükleer anlaşmaya tekrar geri dönülmesini, İran'daki özgürlükleri ve insan haklarını gündeme taşıdı. Pezeşkiyan da şu ana kadar katılmış olduğu tüm TV programlarında demeçlerde, Hamaney'e sadık kalacağını birden fazla defa dile getirdi. ABD yaptırımlarından ötürü gün geçtikçe bozulan ekonomiyi düzeltip, toplumsal refahı arttıracağına söz veriyor.'