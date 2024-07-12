15 Temmuz’un tekrarlanmaması için operasyonlar sürüyor”

TÜRKİYE Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve 15 Temmuz Gazileri'nin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümü vesilesiyle, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde "15 Temmuz Unutmadık, Unutturmayacağız" konferansı gerçekleştirildi. Konferans kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin demokrasi ve millet iradesi üzerindeki etkileri, milli birlik ve beraberlik konuları ele alındı.

'ULAŞILABİLECEK EN YÜKSEK ŞEREF'

"DEVLETİMİZE, milletimize, huzurumuza ve geleceğimize kasteden kim olursa olsun, onlarla ve kirli zihniyetleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz" diyen Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğratılmasında etkili olan faktörler üzerinde durdu.

Bakan Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 9 bin 738 şüphelinin göz altına alındığı, bin 697'sinin tutuklandığını ve 2 bin 36'sı hakkında da adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, siyaset kurumunun verdiği mücadele demokrasimizin köklerini daha da sağlamlaştırdığına dikkat çeken Ali Yerlikaya, "Siyasetin vesayet odaklarının elinde değil, doğrudan milli iradenin elinde olması, milletin devletine sahip çıkmasında büyük rol oynadı. Bu mücadele, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin de bir devamıydı. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletin evlatları olarak, şehitlik ve gazilik makamı, bizim için ulaşılabilecek en yüksek şereftir. Vatanın selameti için, şehit ya da gazi olmayı şeref sayan aynı ruhun, aynı ecdadın evlatlarına selam olsun" diye konuştu.

'MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKILDI'

İSTANBUL Valisi Davut Gül, 15 Temmuz'un sorumlusunun din istismarcısı FETÖ olduğunu belirterek, "Bu örgütün en karakteristik özelliği inkar etmektir. Hain darbe girişiminin üzerinden geçen 8 yıl boyunca bu eylemlerini inkar etmeleri bizi şaşırtmıyor. Türkiye ilk defa darbelerle karşılaşmadı. Ancak 15 Temmuz'un önceki darbelerden önemli bir farkı var. Bu fark, Sayın Cumhurbaşkanımız devleti yöneten irade olarak kararlılık göstermesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı üzerine 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız feraset göstererek, milli iradeye sahip çıkmıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğratılmasında etkili olan faktörler üzerinde durdu.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin demokrasi ve millet iradesi üzerindeki etkilerinin konuşulduğu programda konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne dikkat çekerek, mevcut kabine döneminde yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 9 bin 738 şüphelinin göz altına alındığı, bin 697'sinin tutuklandığını ve 2 bin 36'sı hakkında da adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

DARBE GİRİŞİMİ VE SOSYOLOJİ

TÜRKİYE Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gecesinde 252 vatandaşımızın şehit olduğunu, 2 bin 740 vatandaşımızın da gazilik mertebesine ulaştığını hatırlattı. Yerlikaya, "O gece yaşananlar, farklı perspektiflerden okunmalı. Sosyal ve beşeri bilimler nezdinde üzerinde uzun yıllar çalışı-l malı. Çünkü millet olarak biz, böyle bir ihaneti daha önce görmedik ve tecrübe etmedik. Bu yüzden 15 Temmuz darbe girişimi yalnızca siyasal ve hukuksal boyutuyla değil, sosyolojik açıdan da değerlendirilmesi gereken bir süreçtir" dedi.

'YAYINLARLA TARİHE GEÇTİ'

15 Temmuz Unutmadık, Unutturmayacağız konferansı kapsamında gazeteciler önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör, Turkuvaz Medya'nın FETÖ'yle mücadelede başat rol üstlendiğine dikkat çekti

Program kapsamında konuşma yapan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, Turkuvaz Medya'nın FETÖ'yle mücadelede başat rol üstlendiğine dikkat çekerek, "Medya dünyasında FETÖ tehlikesini, ülkeyi ele geçirme planlarını tüm çıplaklığıyla kamuoyunun gündemine getiren ve demokrasiyi her daim savunan bir kuruluş olan Turkuvaz Medya Grubu, gazetesinden TV'sine dergisinden radyosuna kadar yaptığı yayınlarla tarihe geçti" dedi.

Program kapsamında Bakan Yerlikaya'ya plaket takdim edildi.

Takvim Gazetesi Köşe Yazarı Ekrem Kızıltaş da yaptığı konuşmasında, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük bir şahlanış gösterdiğini belirterek, "Olması gerekeni oldurmak için milletimizin her bir ferdi yapması gerekeni yapması gereken vakitte yaptı.

'UNUTTURMAMAK GEREKİYOR'

O gece tarihimiz için bir milat oldu. O gece, milletimizin milli iradeyi kaptırmamak için mücadeleden vazgeçmeyeceğini, bekamızı korumak için

hiçbir güce teslim olmayacağımızı gösteren bir geceydi. Birileri hala bu ülkeyi istediği gibi yönlendirilmeyi arzu ediyor. 15 Temmuz da bu amaç için yapıldı ama milletimiz şahlandı.15 Temmuz'u insanların aklından silmek, yeniden tekrarlamak isteyenler var. Bu yüzden unutmamak ve unutturmamak gerekiyor" dedi. Etkinlikte ayrıca, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların belgesel gösterimi yapıldığı program kapsamında katılımcılar, demokrasi mücadelesinin kahramanlarının hikayelerini birinci elden dinleme fırsatı buldu.