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Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. MSB terörle mücadele mesajını, "Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz" sözleriyle duyurdu.

HABER MERKEZİ
Irak’ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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