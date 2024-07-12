NATO 75. Yıl Zirvesi’nin şifreleri

Washington'da gerçekleşen NATO 75. Yıl Zirvesi tamamlandı.

Savaş tamtamları çalıyor. NATO sonuç bildirgesine bakınca, savaş kokuyor. ABD (NATO) ile Rusya-Çin satranç hamlelerinin daha da sertleşeceği, hatta 2. Soğuk Savaş sürecine doğru gelişmelerin hızlanacağı anlaşılıyor. Zirve öncesi 3. Dünya Savaşı tartışmaları yoğunlaşmıştı. NATO 75. Yıl Zirve sonuç bildirisi, 3. Dünya Savaşı tartışmalarının daha da yoğunlaşacağının işaretlerini veriyor. Nitekim, NATO bildirgesi çıktıktan hemen sonra, Rusya ve Çin'den çok sert açıklamalar geldi.

Rusya'dan rest: Putin'in sağ kolu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Sonuç apaçık. Ukrayna'nın NATO'ya giden 'geri dönülemez yolu'nun Ukrayna'nın ortadan kaldırılması ya da NATO'nun yok olmasıyla sona ermesi için her şeyi yapmalıyız. Daha da iyisi her ikisinin de ortadan kaybolması" dedi.

KREMLİN'DEN MESAJ

Rusya lideri Putin'in düşüncelerini yansıtan Kremlin'den NATO Zirvesi yorumu:

"NATO Zirvesi'nde alınan kararlar ulusal güvenlik için ciddi ve kabul edilemez bir tehdit oluşturuyor. Moskova'nın koordineli ve etkili misilleme önlemleri alması gerekecek." Rusya'nın güvenliği için ciddi tehdit olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Moskova'nın İttifak'ı dizginlemek için misilleme önlemler alacak" dedikten sonra, sert ifadelerle devam etti: "NATO'yu caydırmak ve NATO'ya karşı koymak için düşünülmüş, koordineli ve etkili müdahale önlemleri almamız gerekecek. NATO'nun askeri altyapısı Rusya sınırlarına doğru ilerlemeye devam ediyor. NATO özünü bir kez daha teyit etti. Bu ittifak, cepheleşme için kurulmuştur ve Ukrayna'daki çatışmaya de facto olarak tamamen müdahil olmuştur."

RUSYA BÜYÜK TEHDİT

Çin de NATO'nun yeni bir Soğuk Savaş'ı kışkırttığını, her türlü gelişmeye hazır olacaklarını vurguladı. Çin'in ABD Büyükelçiliği'ndeki sözcüsü Liu Pengyu, "NATO, bölgesel krizleri Çin'i açıktan açığa karalamak için kullanıyor.

NATO, Avrupa ve Güney Asya'yı kaosa sürükleyen tehlikeli eylemler içerisindedir.

NATO, Çin'e karşı provokatif açıklamaları ve temelsiz suçlamalara derhal son vermeli" açıklamasını yaptı. NATO sonuç bildirgesinin şifrelerine detaylı bakalım. Rusya, ittifakın güvenliğine 'en büyük ve doğrudan tehdit durumunda.

NATO, 1949'da kurulurken, Sovyetler Birliği'nin genişlemesine muhakkak mani olacak denmişti. Aradan 75 yıl geçti, şimdi Rusya NATO için en büyük tehdit olarak kayda geçirildi. Ukrayna ise, NATO'ya kesinlikle alınacak.

Bir tarih belirlenmedi. "Ukrayna bu hayati adımları atarken, ülkeyi NATO üyeliği de dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik entegrasyonu için girdiği geri dönülemez yolda destekleyeceğiz" denildi.

40 MİLYARLIK YARDIM

NATO, Ukrayna'ya gelecek yıl askeri yardım olarak minimum 40 milyar euroluk fon sağlayacak. (Burası çok önemli) ABD liderliğindeki geçici bir koalisyonun yürüttüğü Ukrayna'ya yönelik askeri teçhizatla donatma ve eğitim koordinasyonunu, NATO devralacak.

Çin'e 'Rusya'ya her türlü maddi-siyasi desteği durdur' çağrısı yapıldı. Çin'in nükleer cephaneliğindeki hızlı genişlemeye dikkat çekildi. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının "kesinlikle kolaylaştırıcısı" olan Çin, Avrupa-Atlantik güvenliğine sistematik zorluklar yaratmaya devam ediyor. NATO açısından önem taşıyan Hint-Pasifik'teki gelişmeler, Avrupa-Atlantik güvenliğini doğrudan etkiliyor.

İttifak, Ukrayna'ya destek ve siber savunma da dahil olmak üzere Asya-Pasifik ortaklarıyla işbirliğini geliştirecek. İttifak, Entegre Hava ve Füze Savunması'nı güçlendirerek tüm hava ve füze tehditlerine karşı caydırıcı olacak ve savunma yapacak.

NATO, nükleer caydırıcılık misyonunun güvenilirliği, etkinliği, emniyetini sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya kararlı.

BELARUS-K.KORE-İRAN

NATO, Rusya'nın sorumsuz nükleer söylemini ve Belarus'ta nükleer silah konuşlandırması dahil olmak üzere zorlayıcı nükleer sinyallerini kınıyor: "Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin başta olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz.

Batı Balkanlar ve Karadeniz bölgeleri ittifak açısından stratejik öneme sahip. Onların güvenliğine ve istikrarına güçlü bir şekilde bağlıyız. Batı Balkanlar ile siyasi diyaloğumuzu ve pratik işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

NATO'nun Batı Balkanlar'daki angajmanının devam etmesine kararlıyız. Müttefiklerin Karadeniz bölgesinde güvenliği, emniyeti, istikrarı ve seyrüsefer özgürlüğünü korumaya yönelik bölgesel çabalarına, uygun olduğu takdirde 1936 Montrö Sözleşmesi'nin aracılığı da dahil olmak üzere, sürekli desteğimizi yeniden teyit ediyoruz. Kıyıdaki üç müttefikin Karadeniz Mayına Karşı Tedbirler Görev Grubu'nu faaliyete geçirmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Bölgedeki gelişmeleri daha fazla izleyip değerlendireceğiz ve güvenliğimize yönelik tehditlere ve bölgedeki ortaklarımızla daha yakın işbirliğine yönelik potansiyel fırsatlara özellikle odaklanarak durumsal farkındalığımızı artıracağız.

NATO - AB İŞBİRLİĞİ

Ukrayna konum bağlamında daha önemli hale gelirken, ittifak, daha güçlü ve daha kabiliyetli bir Avrupa savunmasının değerini tanıyor.

Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirmenin anahtarı burada. NATO zirvesi sonuç bildirisinde Ortadoğu ve Afrika bölümlerine de yer verildi Ancak Filistin ve Gazze anılmadı. Asya NATO'su mu kurulacak? Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore NATO zirveye özel davet edildi. Bu ülkeler ile ve Avrupa Birliği'nden liderlerle güvenlik sorunları ve işbirliğinin tartışıldığı oturum düzenlenecek.

SONUÇ

NATO 75. Yıl Zirve Bildirgesi kısaca şu şifreleri veriyor:

- Amerikan silah baronları, savaş istiyor. Rusya-Ukrayna savaşının devam ettirileceği anlaşılıyor.

- ABD, Çin ve Rusya'yı düşman olarak kuşatmayı sürdürecek.

- ABD, NATO'yu dünya gücü yapmak istiyor.

(Hedef: Asya NATO'su. Çin kuşatması)

- Dünya, 2. Soğuk Savaş sürecine doğru gidiyor.