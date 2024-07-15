15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ı bir an olsun yalnız bırakmadı: Berat Albayrak o geceyi böyle anlattı

15 Temmuz darbe girişimin 8. yılında Berat Albayrak'ın o karanlık geceye dair açıklamaları hala hafızalarda... Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz'da terör örgütü FETÖ'nün askeri darbe girişiminde yaşananları anlattı. Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını söyledi.

"BESMELE ÇEKTİ, NAMAZ KILDI"

O gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti." dedi.İşte Albayrak'ın sözleriyle 15 Temmuz gecesinde yaşananlar;

"O gece ilk olarak Başbakan ile konuştuk. Bahsettiğimiz insan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük siyasetçisi. 2006 Danıştay krizi ile başlayan bugün de başka yöntemlerle devam eden sürekli darbe girişimlerine maruz kalmış bir hükümetten bir liderden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu süreci de çok kontrollü ve sakin bir şekilde yönetti.Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti. Birçok şey yaşadık bu süreçte ama benim aklımda kalan o gece haydi besmele deyip helikoptere binmemizdi.

ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN TEKLİFİNE TEPKİ

Üç tane helikopter üzerimizde keşif uçuşu yapıyordu. Hasan Doğan Bey de büyük bir kahramanlık gösterdi. Biz alternatifleri değerlendirdik. Otelin sahibi Serkan Yazıcı'dan o arada gerekirse sizi Yunan adalarına götürebiliriz diye bir teklif geldi ve Cumhurbaşkanımız bu duruma tepki gösterdi. Biz Anadolu Ajansı ve TRT'ye görüntüleri ulaştırdığımızı düşünüyorduk ancak onlara ulaştıramadığımızı fark ettik. Ardından Cumhurbaşkanımızın mesajı için ulusal kanallarla irtibata geçtik.

İstanbul Emniyet Müdürümüz kahramanca bir duruş gösterdi. Eş zamanlı birçok talimatlar verildi, verilen bütün talimatlar liderliği ve bu liderliğin ferasetle beslendiğini ortaya koydu.

DÖRT ALTERNATİF

Biz dört tane alternatif oluşturduk. Uçak kalktıktan sonra Cumhurbaşkanımız nereye gideceğine karar verdi. Uçak havada belli bir süre gittikten sonra nereye gideceğini, son dakika İstanbul'a gideceğini söyledi. Liderlik riskli anlarda doğru karar verebilmek ve yönetebilmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu özelliğe sahip. Cumhurbaşkanımız darbe girişimini öğrendiğinde ilk tepkisi gayet güçlü ve sakindi. Beklenildiği gibi bir tepki vermedi, sadece dinledi. Dün ve evvelsi gün Cumhurbaşkanımız röportajlarında bahsetti. Darbe girişimi ile ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılmadığını anlattı. Cumhurbaşkanımıza milyonlarca insanın muhabbeti var, onların duasıyla atlattık.