3 bin FETÖ’cü ömür boyu parmaklıklar ardında

15 Temmuz'da devleti yıkmak üzere harekete geçen FETÖ'cü hainler, milletin direnişiyle emellerine ulaşamadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Darbecileri yargılayan, hesap soran bir yargıya şahitlik ettik. Yargı mensuplarının kahramanlıklarıyla gurur duyduk" dedi. Bakan Tunç, darbecileri, kurumlara sızan FETÖ mensuplarını ve gizli yapılanmaları çözmek için Cumhuriyet savcılıkları soruşturma ve kovuşturmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü vurguladı.

TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ

Bakan Tunç'un satırbaşları şu şekilde: "Ülkemiz üzerinde kirli emelleri bulunan vesayetçi zihniyet ve destekçileri, son çare olarak 15 Temmuz gecesi tankları, milletin silahlarını milletimize doğrulttular. Hain FETÖ'cülerin, onlara arka çıkan mihrakların, unuttukları bir şey vardı. Türkiye, darbecilere ve vesayetçi anlayışa boyun eğen eski Türkiye değildi. 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat'ta vesayetçilerin yanında duran yargı yerine 15 Temmuz'da milli iradenin yanında duran, darbecileri yargılayan, millet düşmanlarından hesap soran bir yargıya hep birlikte şahitlik ettik.Yargı mensuplarının kahramanlıklarıyla gurur duyduk. Bu cesurca tavır, artık emperyalistlerin ve vesayetçilerin Türk yargısını esir alamayacağının en büyük göstergesi olmuştur. İşte bunun için diyoruz ki bugün Türk yargısı her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızdır"

13 BİN 251 HÜKÜMLÜ

289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. Temyiz incelemesini tamamlanan 206'sı Yargıtay tarafından onandı. Bin 634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, bin 366 kişi hakkında müebbet, bin 891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 2 bin 870 beraat, 964 ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Genel olarak ise FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 705 bin 172 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şu anda Ceza infaz kurumlarında toplam 13 bin 251 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Yargının kendi içinde de temizlik devam ediyor. HSK tarafından 2016'da 16 bin 176 hakim ve savcı görev yapmaktayken, yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edildi.