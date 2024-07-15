Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

Erdoğan, anıtta 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu.

Başkan Erdoğan, daha sonra Ankara'ya giderek TBMM'de düzenlenecek törene katılacak. Erdoğan bugün akşam saatlerinde ise Beştepe'de düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programı'nda halka hitap edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şehitler Makamı'nı ziyaretin ardından anma törenlerinin gerçekleştiği alana geldi.

Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. senesindeyiz. Yine tek yürek olarak bir aradayız. Rabbim o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin.

15 Temmuz'da millet iradesi şaha kalktı.

15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.

Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir.

Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz.

CAMİLERDEN SELA OKUNACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenleyecekleri programlara ilişkin bilgi verdi.

15 Temmuz'un, Allah'ın yardımı, milletin cesareti ve ferasetiyle kazanılan destansı bir zafer olduğunu belirten Kondi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla 81 il ve 922 ilçeye genelge gönderdiklerini aktardı.

Genelgede kapsamında, 90 bin camide, gençlik merkezlerinde, aile ve dini rehberlik bürolarında, gençlik ofislerinde, yaz Kur'an kurslarında bulunan 2,5 milyondan fazla öğrenci ve veliye yönelik programların yapılacağını bildiren Kondi, programlarla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain yapılanmasını hatırlatmayı, 15 Temmuz'a yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.