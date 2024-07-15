Türkiye’nin demokrasi kahramanı Halisdemir

Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren bir kahraman Ömer Halisdemir... Kahramanlığıyla darbe girişimini engelleyen Halisdemir, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde yaşayan Hasan Hüseyin Halisdemir'in 7 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

TARİHİ GÖREV

1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görevler yapan Halisdemir, 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkta adını unutulmazların arasına yazdırdı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi makam aracı Külliye'ye giden yol üzerinde 3 araç tarafından sıkıştırılan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, bu pusudan kurtulmayı başardı. Bir kalkışma olduğunu anlayan ve Özel Kuvvetler Karargâhı'nın da ele geçirilmek istendiğini öğrenen Aksakallı, güvendiği askerlerine silahlarını alarak komutanlığın önüne gelmeleri emrini verdi. Zekai Paşa, karargâhı aradığında, darbeci Terzi'nin "Ben oraya geliyorum. İçeriye komutanlardan kimseyi almayın, gerekirse ateş edin" emrini verdiğini öğrendi. Sonrasında Koruma Astsubayı Ömer Halisdemir'i arayan Zekai Paşa o anları şöyle anlattı: "Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Hakkını helal et." Ömer Başçavuş, sonu ölüme varan bu emir üzerine "Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin" dedi.

15 KEZ ATEŞ ETTİLER

Silopi'de görevli FETÖ'cü Semih Terzi, saat 02.16 sularında helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle silahını eline alan Astsubay Ömer Halisdemir, helikopterden inip karagah binasına doğru yürüyen darbeci askerlerin arasına karıştı ve silahını çekerek Terzi'ye 3 el ateş etti. Terzi, yere yığılırken, yanında bulunan cuntacılar Halisdemir'in arkasından ateş açtı. Halisdemir'e 15 el ateş edildi. Halisdemir'i vuran ilk kurşunu sıkan ismin Binbaşı Fatih Şahin olduğu anlaşıldı. Şahin'in 12 el ateş ettiği belirlendi.

ÖLDÜRÜCÜ KURŞUNU MİHRALİ ATMACA ATTI

ASTSUBAY Ömer Halisdemir'in vurduğu Terzi, cuntacılar tarafından karargâh binasına taşındı. Gelen ambulans cuntacıların talimatı üzerine ağır yaralı olan Halisdemir'e hiçbir müdahalede bulunmadı. Aksine 15 kurşuna dayanan Halisdemir'in ölmediğini anlayan Üsteğmen Mihrali Atmaca yerde yatan Halisdemir'e canice ateş etti. Halisdemir'in naaşını öylece karargahın önünde bırakıldı. Darbeci general ise GATA'ya gidemeden helikopterde öldü.