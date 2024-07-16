‘15 Temmuz birlik ve beraberliğin zaferidir’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor" diye konuştu.

DİRENİŞİN KAHRAMANLARI

EMİNE Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor. Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.