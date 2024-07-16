Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Beştepe Külliyes'nde gerçekleştirildi. 1 saat 15 dakika süren toplantı sonrası Başkan Erdoğan, alınan kararları Milete Sesleniş konuşmasında açıkladı..

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında aziz milletimin ve tüm Müslümanların bugün idrak ettiğimiz Aşure gününü canı gönülden tebrik ediyorum.

Bu mübarek ay ve gün vesilesiyle tutulan oruçların yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını gönülden niyaz ediyorum.

Muharrem ayı rahmet merhamet ve lütuf ayıdır. Bu ay Kerbela hadisesi sebebiyle bizim için aynı zamanda hüzün ve keder ayıdır. Peygamberimizin cennet gençlerinin efendileri olarak tarif ettiği torunu Hazreti Hüseyin ehlibeytten 72 müminle beraber bugün şehit edilmiştir. Pir Sultan Abdal Hazreti Hüseyin'i ve Kerbela'yı şöyle anlatır; Hak için kendini kurban eyleyen Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin cümle erenlere ferman eyleyen erenler Serdar'ı İmam Hüseyin. Evet yaklaşık 14 asırdır yüreklerimizde dinmeyen sızı hepimizin bütün İslam coğrafyasının bütün Müslümanların ortak yarası ortak acısıdır.

Kerbela faciasının 1385'inci yıldönümünde şehitlerin sultanı Hazreti Hüseyin efendimizi ve yarenlerini bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. İnşallah bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde sevgili canları misafir edecek Mah-ı Muharrem oruç açma lokması vesilesiyle aynı sofra etrafında gönüllerimizi birleştireceğiz.

BİZİ BÖLMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek aramıza nifak ve fitne tohumları serpmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Devlet ve millet olarak İslam alemini ilgilendiren her meselede olduğu gibi Kerbela olayında da birleştirici tutumumuzu korumaya devam edeceğiz. Önceki sene kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız bu noktada gerçekten anlamlı roller üstleniyor. Cemevlerinin inşası bakımı elektrik su ve gaz ücretlerinin ödenmesinden Alevi Bektaşi inanç önderlerinin istihdamına kadar geniş bir yelpazede pek çok hizmeti artık devletimiz sunuyor. Alevi Bektaşi kardeşlerimizle yakın istişare halinde olmayı sürdüreceğiz. Aşure gününün başta Alevi Bektaşi vatandaşlarımız olmak üzere bütün milletimiz için barışa kardeşliğe ve muhabbete vesile olmasını diliyorum.

Son kabine toplantımızdan bugüne dış siyasette yoğun bir diplomasi trafiğimiz oldu. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça kıymetliydi.

BYD ile toplam tutarı 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Bu tür yatırım ortaklıklarıyla ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü katma değere kapımız her zaman açıktır. Yeter ki yatırım malzemesi siyasi manivela olarak kullanılmasın.

UEFA'NIN MERİH DEMİRAL KARARI FUTBOL'A ZARAR VERMİŞTİR

UEFA'nın Merih Demiral hakkında aldığı haksız karar, hem futbola hem de kendilerine zarar vermiştir. Karşılaşma esnasında, içimize sinmeyen hakem kararları oldu. Futbolcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen yarı final fırsatını kaçırdık. Yine de buradan bizim çocukları tebrik ediyorum.

Bir diğer sınavımız Paris 2024 olimpiyat oyunlarıdır. Sporcularımızdan Tokyo'da elde ettikleri tarihi başarıyı Paris'te çok daha ileri seviyelere taşımalarını bekliyorum. Paris Olimpiyatları'nda yarışacak sporcularımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum.

İSRAİL ATEŞKESE ZORLANMALI

Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. İsrail hakkında açılan soykırım davasına müdahil olmak bunlardan biriydi. Bu konudaki kararlı duruşumuzu zirvede açık açık vurguladık. İsrail 7 Ekim'den bu yana geçen 285 günde her türlü zulmü sergilemesine rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramadı. Filistin halkı topraklarını kahramanca savunmaya devam ediyor. Tüm dünyaya vatanseverlik dersi veren Filisin halkını selamlıyorum.

Türkiye olarak bölgemizin sükuna kavuşması için garantörlük dahil her türlü role hazır olduğumuzun altını çiziyorum. Bizim için Batı dünyası ile ilişkilerimizi ilerletmek ne kadar önemliyse diğer bölgelerle işbirliğimizi güçlendirmek o kadar önemlidir. Biz ne Batı'ya sırtımızı döneriz, ne de Doğu için Batı'ya sırtımızı döneriz. Son 22 yılda Türkiye'nin nüfuz alanını genişletmek için önemli adımlar attık.

Sayın Trump'a düzenlenen suikast girişimini bir kez daha lanetliyorum. Sayın Trump'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum.

"HABERLEŞME UYDUSU ÜRETEN İLK 11 ÜLKE ARASINA GİRDİK"

Türksat 6A ile haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik. Yeni uydumuz dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir kilometre taşıdır. Yerli ve milli uydumuzun tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. İhtilafların müzakere masasında ve karşılıklı diyalogla çözülmesini samimiyetle temenni ediyoruz.

200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ

Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. 2025 bitmeden önce, evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

İstanbul'da çocuk parkında 5 yaşındaki evladımız can verdi. Geçtiğimiz günlerde aynı beceriksizliğin, ihmalkarlığın faturasını İzmir Konak'ta ödedik.

İstanbul'daki, Antalya'daki skandallarda nasıl vicdansızca davrandıysalar, İzmir'deki müessif hadisede de aynı sorumsuz tavrı sürdürdüler.

"PROGRAMIN OLUMLU SONUÇLARINI ALIYORUZ, ALACAĞIZ"

Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz.

İstikrar ve reform programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Programın olumlu sonuçlarını alıyoruz alacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç ivmelenecek. Fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıyoruz. Fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor.

Merkez Bankası rezervimiz son zamanların rekorunu kırdı.