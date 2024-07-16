Darbe girişiminin ardında derin ABD ve kuklası FETÖ

15 Temmuz 2016 derin ABD'nin aparatı FETÖ darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016, Türkiye'nin en uzun ve en karanlık günlerinden biriydi.

TSK içindeki FETÖ üyesi hainlerin kalkışması, Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşuyla, Aziz milletimizin sağlam iradesi ile önlenirken, darbe girişimi 22 saatte bertaraf edildi. O gün önce kara bir leke, ardından da bir destan olarak kazındı akıllara.

Sakin başlayan günün akşamında anormal bir hareketlilik vardı. FETÖ'nün İstanbul cuntası Fatih Sultan Mehmet köprüsünü kesti. Karanlık ellerdeki F-16'lar Ankara semalarında alçaktan uçmaya başladı.

Yaşananlar ne bir tatbikattı ne de bir bomba ihbarı... Çok geçmeden saat 21.30'da DERİN ABD APARATI FETÖ Genelkurmay Karargahı'na DIŞ planla ve İÇTEN satılmış hainlerle girerken silah sesleri yükseldi.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları rehin alındı. Sadece Ankara değil, İstanbul'da da hainler sahnedeydi. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçişe kapatıldı.

İstanbul'un birçok noktasından çatışma haberleri geliyordu.

ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişimi olduğunda ailesiyle Marmaris'te idi. Saat 00.24'te canlı yayına bağlandı. Milyonların gözü vereceği mesajdaydı: "Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda havalimanlarında toplanalım ve bunların o azınlık gurubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar" diyerek ayağa kalktı.

Bu çağrı 15 Temmuz DERİN ABD APARATI FETÖ darbe girişiminin kırılma noktası oldu. Derin ABD aparatı FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Aziz Türk Milleti, demokrasiye, özgürlüğe ve bağımsızlığına olan kararlı özelliklerini dünyaya bir kez daha gösterdi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

O karanlık gece bağımsızlığa aşık Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aziz Milleti, ölüm kusan silahlara göğsünü siper ederek destan yazdı.

Aziz milletimiz o gece, emperyalistlerin 40 yıllık planını bozarak, yeni nesillere bir zafer armağan etti. O gece, 251 vatan evladını şehit verdik.

2196 vatandaşımız gazi oldu.

15 Temmuz gecesi isimlerini tarihe ve kalbimize yazdıran şehitlerimizin yanı sıra terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarda toprağa düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Vatan uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimize şükranlarımı sunuyoruz.

BUKALEMUN GİBİ

Gerçekler saklanamaz, er veya geç çıkar. 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili birçok belge ve bilgi çıktı, çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin arka planında KUKLA DERİN ABD, KUKLASI FETÖ idi. 15 Temmuz 2016 gecesi aparat FETÖ darbe girişiminde Derin ABD mekaniği çalışmıştı.

ABD-NATO üssü kullanımında olan Adana'daki İncirlik Üssü'nde yapılan toplantılara katılan ve Hatay'da yakalanıp sorgulanan FETÖ'cü subaylar korkunç işgal planının detaylarını açıkladı. İstihbarat servisi CIA, aparatı FETÖ'cüler için her şeyi en ince detayına kadar hesaplamışlardı. Başkan Erdoğan'ı öldürüp, Türkiye'de KAOS yaratacaklardı. 15 Temmuz gecesinin sadece darbeden ibaret olmadığı, FETÖ'cülerin başarılı olması halinde Türkiye İstanbul ve Ankara üzerinden işgal edilecekti.

Derin ABD aparatı FETÖ, kırk yıl boyunca bukalemun gibi kırk kılığa bürünerek gizlenmeyi başarmıştı.

15 Temmuz gecesi de tereyağından kıl çeker gibi Türkiye'yi işgal edeceklerini, milletin iradesine el koyacaklarını zannediyorlardı. Ama 40 yıllık plan ve hazırlık sadece birkaç saat içinde boşa gitti. Yaptıkları hesap o gece Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu ve Aziz milletimizin BAĞIMSIZLIK RUHU ile çökertildi.

ABD MEKANİĞİNİN DEŞİFRESİ

O karanlik gecenin DIŞ AYAKLARI net ve açık ortaya çıktı.

Sırayla bakalım. ABD Dışişlerı Bakanı KERY Moskova'da idi. Tam görüşmelere başlarken, kulağına FETÖ girişimi notu iletildi. Aniden kalktı, ABD Moskova elçiliğinden PENTAGON - CIA ile görüşmelere başladı. Rus Yönetimi hain girişimi takibe aldı. ABD Dışişlerı Bakanlığı KÜSTAH bir açıklama yapmıştı:

"TARAFLARI SUKUNETE DAVET EDİYORUZ."

Taraflar kim?

Türkiye ve ABD'nin aparatı FETÖ.

İşte küstahlık. Kıbrıs'taki İngiliz üstlerinde 15 bin asker ve İngiliz savaş uçakları tatbikat dümeniyle hazır halde bekliyordu. ABD Akdeniz 6'ncı filosu ve uçak gemisi Kıbrıs açıklarında alarma geçmişti.

İncirlik NATO üssü hareketlenmişti.

Komutan ABD ile işbirliği yapıyordu.

Tanker uçakları havalanmıştı.

Hain Fetullah Gülen halen Amerıka'da vermiyorlar. FÖTÖ'cü hainler, Amerika ve Almanya'ya sığınmış durumdalar. 15 Temmuz 2016'da, darbe girişiminin o ilk kaotik saatlerinden itibaren "suçüstü" yakalandı. Batı medyası, 15 Temmuz darbe girişiminde, hiç hayrete düşmeden, şaşırmadan, her haberde, her son dakika gelişmesinde "meşru iki taraftan" bahsetti: Seçilmiş bir hükümet ve FETÖ'nün içine sızdığı askeri bir cunta. Batı medyası, 15 Temmuz direnişinin sivil yanını kararttı, meydanlardaki halkı "İslamcı militan" olarak nitelemekten geri durmadı.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde ABD TV'si, ABD İçişleri Bakanlığı Güvenlik Komitesi Başkanı Michael McCauli konuşturdu. McCaul'un ifadeleri, "Darbe ABD'nin çıkarlarına zarar vermiyorsa, sorun yok" anlamındaydı.

SÖZDE İDDİALAR

ABD'nin meşhur bir gazetesı, "Erdoğan'ın nerede olduğu bilinmiyor" başlıklı haberinde, sosyal medyadaki sözde iddiaları sorguladı. Gazete, darbenin ilk saatlerinde FETÖ tarafından çeşitli mecralarda ortaya atılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçtığı" yalanını, "söylentiler" şekliyle verdi.

GÖLGE CIA STRATFOR, Almanya'nın Bonn kenti üzerindeki hava trafiğine ait bir fotoğraf paylaştı ve "Bu, darbenin ardından sığınma hakkı isteyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa üzerindeki uçağı mı" diye sordu. Derin ABD'nin kullandığı SURİYE aparatı PKK-YPG mayın eşekleri ciplere bindirilmiş, Suriye sınırında bekletiliyordu. Çalışan motorların sesi Türkıye'den sabaha kadar duyuluyordu. Ne tesadüf ABD'nin meşhur ajanları Graham Fuller ve Hentry Barkey, İstanbul Büyükada'da dümenden toplantı yapıyorlardı. Londra'ya sığınan FETÖ'cü Akın İpek Ankara İncek'teki BEYAZEVİ'ni hain FETÖ için hazırlamıştı.