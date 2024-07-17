Başkan Erdoğan’ın jeopolitik ŞİÖ hamlesi Batı’nın uykularını kaçırdı

Dünya, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla, SOĞUK SAVAŞ sürecinden çıkmış ve Batı-Amerika tek hegemon güç konumuna geçmişti. 2008 yılından bu yana, DÜNYA bir taraftan ÇİN'in ekonomik güç ve büyük silahlanması ve Rusya lideri Putin'in stratejik hamleleriyle, yeniden ÇOK KUTUPLU bir sürece evrilmişti.

NATO'nun 75'İNCİ YIL ZİRVESİ, Rusya ve en önemli tedarikçisi olarak görülen Çin'e karşı son dönemin en somut ve sert kararlarını aldı.

NATO'nun DÜNYA JANDARMALIĞINA SOYUNMA PLANI, artık net biçimde Yeni Dünya Düzeni inşasının saflarını belirledi.

Bir tarafta başını ÇİN-Rusya'nın çektiği ŞANGHAY İŞBİRLIĞI (ŞİÖ) KÜRESEL YAPILANMASI, diğer tarafta Amerika ve İngiltere'nin başını çektiği BATI GENİŞLEMİŞ NATO KÜRESEL YAPILANMASI artık netleşti. Bu iki küresel yapılanma sürecinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye izlemekte olduğu çok akıllı stratejiler bağlamında, dünyaya 360 DERECE bakarak, BAĞIMSIZ TÜRKİYE yürüyüşünü sürdürüyor.

Türkiye, hem NATO üyesi olarak Batı kampında, hem de Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ ile ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ile yakın ilişkiler geliştiriyor. Yani, Başkan Erdoğan- Türkiye, ne 'BATI'dayız, ne DOĞU'dayız.

Gelişen iki kutup arasında KİLİT ÜLKEYİZ' diyor.

BATI'NIN UYKULARI KAÇTI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan NATO 75 .YIL ZİRVESİ'NDEN hemen sonra DÜNYA basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ve Çin liderliğinde büyüyen Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üye olma hedefinden vazgeçmediğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın ner açıklaması, başta Amerika, İngiltere olmak üzere AVRUPA liderlerının uykularını kaçırdı.

TÜRKİYE'Yİ NATO'YA eskisi gibi ÇIPALAYAMAYACAKLARINI gösterdi.

DERİN İNGİLTERE - BBC KIVRANMAYA BAŞLADI

Türkiye'nin olası ŞİÖ üyeliği, Derin Amerika ve İngiltere'yi kıvrandırmaya başladı.

Derin İngiltere'nin dünya çapındaki kollarından BBC MEDYA GRUBU, hemen analizlere geçti. BBC'nin (Cuma günü) dünyaya servis ettiği MANŞET ANALİZ BATI'NIN uykularının kaçtığını işaret ediyor:

BBC diyor ki, "TÜRKİYE ŞİÖ'ye üye olacak. ANCAK siyasi ve jeopolitik nedenlerin yanı sıra ŞİÖ'nün temel ilkeleri, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmadan birliğe katılımının mümkün olmadığını gösteriyor."

HADİ ORADAN BBC.

BAŞKAN ERDOĞAN KÜRESEL SATRANÇ USTASI.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, NATO Zirvesi'nden bir hafta önce Astana'da ŞİÖ Liderler Zirvesi'ne "diyalog ortağı" sıfatıyla katılmış ve dönüşünde yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin bu birliğe tam üye olmak istediğini yinelemişti.

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi sırasında Newsweek'e verdiği demeçte bu görüşünü savunurken, ŞİÖ'nün NATO'ya alternatif olmadığını kayda geçirmişti.

NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında ise bir soru üzerine Erdoğan, "Şanghay İşbirliği'ne gözlemci üye olarak değil, bizim hedefimiz orada daimi üye olmaktır.

Zaten şu anda gözlemciyiz.

Onu aşarak Türkiye artık Şanghay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır. Bunu gerek Sayın Putin'le gerek Şi Cinping'le ayrı ayrı görüştüm. Ayrıca Kazakistan Başkanı ile görüştüm ve bütün daimi üyelerden bu konuda destek istedim" dedi.

UYANIK BBC: TÜRKİYE, NATO'dan vazgeçer mi? Derin İngiltere kolu BBC'ye göre, NATO'nun Rusya ve Çin'e karşı bu adımları attığı bir dönemde ve özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sürdüğü bir süreçte ŞİÖ'ye katılımı ÇOK OLANAKLI GÖRÜLMÜYOR

MUŞ! Türkiye'nin ŞİÖ'ye katılımının önündeki tek engel, Batı'dan kaynaklanabilecek siyasi engeller ve tepkiler değil MİŞ!

ŞİÖ'nün temel ilkeleri, başka bir askeri ittifaka üye olan ülkelerin tam üyeliğinin olanaklı olmadığını kaydediyor MUŞ...

HADİ ORADAN BBC.

Türkiye'nin ŞİÖ üyeliği nefesini kesiyor, uykularınızı kaçırıyor, derin planlarınızı bozuyor.

Türkiye olmadan Avrasya'da istediğiniz dümenleri çevirmeniz zor. Çin'i, denizden (Doğu Akdeniz ve Karadeniz) ve karadan ASYA-AVRUPA ORTA KORİDORda TÜRKİ- YE var, kuşatmanız mümkün olmayacak. Çok uyanık BBC, NATO'dan çıkmadan ŞİÖ üyeliği olmazmış. Akıllarına göre, Türkiye'yi korkutacaklar.

SONUÇ

BATI'NIN DERDİNİ BİLİYORUZ. NATO DÜNYA JANDARMALIĞINA OYNUYOR.

NATO'nun yaşaması için DÜŞMAN LAZIMDI. Buldular. RUSYA VE ÇİN. Şimdi düşmana karşı STRATEJİ geliştiriyorlar. 75 yıl belgesi, NATO'nun Dünya jandarması olacağını ilan etti. Amerika, Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'ya ve Ukrayna'ya en güçlü silahlarını gönderiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bizzat Almanya ve Japonya'nın silahlanmasını yasaklamışlardı. Kaldırdılar. Yüz milyar dolarlık silahlanmaların yolunu açtılar. Bu adımların yanı sıra NATO, savunma planlarını ve komuta yapısını da Rusya'ya karşı yeni bir caydırıcılık ve savunma anlayışının göstergesi olarak yineledi. İttifakın Doğu Avrupa ve birliğe yeni katılan İsveç ve Finlandiya'daki askeri varlığının bu süreçte artırılması da alınan kararlar arasında. NATO, Güney ÇİN KUŞATMASI... Amerika, İngiltere, (NATO), Çin'e karşı tonunu yükseltti, Çin kuşatmasını geliştiriyor. NATO, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda'yı yeni üye yapacaklar. NATO Ürdün'de karargah kuruyor. İsrail'i almayı tezgahlıyorlar. Çin'i Rusya'nın "kararlı bir destekçisi" olarak tanımlayan NATO, bu ülkeyi Rusya'nın askeri altyapısına destek vermekle suçladı. Çin'e Rusya'nın savaşı sürdürmesine olanak veren ürünlerin satışına son verme uyarısında bulunan NATO, Pekin yönetimini Batı kurumlarına siber ve hibrit saldırıların arkasında olmakla da itham etti. Rusya ve Çin ise NATO'nun "güvenlik değil çatışma örgütü" gibi davrandığını savundular. Rusya, NATO'nun zirvede aldığı kararlar ışığında karşı adımlar atacağını da kaydetti. DÜNYA, İKİNCİ SOĞUK SAVAŞ SÜRECİNE İLERLİYOR.