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Haberler Gündem Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 olmak üzere toplam 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

HABER MERKEZİ
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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