MASAK raporuyla mama lobisi deşifre oldu

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun önceki günkü toplantısında ilk tartışma salon için yaşandı. Muhalefet, STK temsilcilerinin salona giremediğini belirtip toplantının daha geniş bir yere alınmasını istedi. Bunun üzerine teklifin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam etti.

KEDİLER GÜNDEMDE YOK

Yasa teklifinin görüşmeleri 18 saat sürdü ve 3 maddesi kabul edildi. Komisyon, teklifin görüşmelerine önümüzdeki hafta devam edecek. Muhalefetin tavrı nedeniyle gergin geçen görüşmeler sırasında çarpıcı rakamlar da paylaşıldı. Teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, mevcut uygulamaların devam etmesi, önlem alınmaması halinde birkaç yıl içinde sokaklarda 50-60 milyon başıboş köpeğin olacağını açıkladı. Mertoğlu, düzenlenenin kedileri kapsamadığını belirterek, "Resmi rakamlara göre yaklaşık 1 milyon 410 bin 858 kediye çip takılmış durumda. Biz kanun gerekçesinde zarar veren hayvanlarla ilgili düzenleme yapıyoruz. Kediler zarar vermediği için şu anda gündemde değil" dedi.

LOBİNİN 4 AYAĞI VAR

Komisyonla ilgili tartışmalar sürerken, MASAK hazırladığı raporla mama lobisinin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Raporda, hayvanseverlik adı altında faaliyet yürüten STK'ların mama üreticileriyle ilişkili olduğu tespit edildi. Bağış adı altında toplanan milyonlarca liranın da şirket kasalarına gittiği belirlendi. Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı. 7 binden fazla kişi ve bin 500'den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre lobinin 4 ayağı bulunuyor. Bunlar, "hayvanseverlik' adı altında kurulan bazı STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri.

BAĞIŞLAR ŞİRKETE GİTTİ

MASAK raporunda bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin birçoğunun hayvansever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik-yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespitine de yer verildi. Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan "hayvansever dernek" ve "mama kumbaraları"na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor. Rapora göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvansever STK'ların güdümünde faaliyet gösteriyor. Vatandaşların duyguları istismar edilerek toplanan para miktarı da dudak uçuklatıyor. En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarı tam 205 milyon lira. MASAK, toplanan paraların büyük bölümünün 'mama' yerine şahsi hesaplara gittiğini belirledi. 11 dernek nezdinde yürütülen soruşturmada 67 milyon liradan fazla suç geliri tespit edildi.