Harekatın 50. yılında 50 gemiyle geçit töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı vesilesiyle bugün coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve kabine üyeleriyle KKTC'deki kutlamalarda yer alacak.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 174 Kıbrıs Gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle KKTC'de hazır bulunacak. Özel'in davetiyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklere katılım gösterecek. Program kapsamında Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek. Kıbrıs Türkünün kutlu gününde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisiyle görsel şölen yaşanacak. Barış Harekatı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum ve makale yarışmaları düzenlenecek.

KIBRISLILAR DAVETLİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tüm Kıbrıslıları etkinliklere davet etti. Yapılan paylaşımda, "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim" dizeleriyle yapılan paylaşımda, "Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın (bugün) 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, Türkiye'nin normalleşme sürecinde olduğu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) olması bekleniyor.

DÜNYA BASINI İLGİLİ

Erdoğan ve Miçotakis'in aynı anda adada olması nedeniyle bugün dünya medyasının ilgisi Kıbrıs adasında olacak. Adanın kuzeyinin görkemli kutlamalara şahit olacağı gün, güneyde de yas havası olacağı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis son olarak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da görüştü. Erdoğan görüşmede Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını muhatabına aktardı.