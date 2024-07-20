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THY'den sefer açıklaması: Tüm operasyonlarımız normale döndü

Tüm dünya genelinde dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sorunun tamamen giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

HABER MERKEZİ
THY’den sefer açıklaması: Tüm operasyonlarımız normale döndü

Başta havacılık olmak üzere dünyada farklı sektörlerde meydana gelen yazılım kaynaklı problem nedeniyle dün THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamadı.

TÜM OPERASYONLARIMIZ NORMAL SEYRİNE DÖNMÜŞTÜR

Sorun nedeniyle havayolu şirketi operasyon yoğunluğunu azaltmak ve uçuşlarda aksama yaşanmaması için dün yapılması planlanan 84 seferini iptal etmişti. Konuyla ilgili olarak bugün havayolu şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

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