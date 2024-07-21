Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılında Doğu Akdeniz’de Türk şöleni

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü törenlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de katıldı. Erdoğan, Lefkoşa'daki Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ndeki hitabında önemli mesajlar verdi.

'KIBRIS BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ'

Erdoğan, "Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz, anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. Kuzey Kıbrıs bizim gözbebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır. Milli meselelerde ortaya koyduğumuz dayanışma tablosunu güçlendirerek devam ettireceğiz. 20 Temmuz, anavatan ve garantör ülke olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizle harekete geçtiğimiz tarihtir. İnsan olmak, vicdan sahibi olmak bize ne sorumluluk yüklüyorsa Türkiye olarak bu sorumluluğu yerine getirdik. Tüm dünyaya Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik. Rumların ateşe verdiği ekin tarlalarına gül bahçesine girer gibi paraşütle indirme yapan Mehmetçiğimiz cesaretleri bir kez daha tarihe kazınmıştır. O gün hangi coşku, sevinç ve gurur havası hakimse bugün de Türkiye'de aynı bayram havası hakimdir" dedi.

'FEDERAL ÇÖZÜM OLMAZ'

Aynı suda iki kez yıkanılamayacağını söyleyen Erdoğan, "Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Bugüne kadar çözümü samimiyetle isteyen taraf Kıbrıs Türkü ve Türkiye olmuştur. Biz müzakereye, görüşmeye hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız. Ada'nın güneyinde maalesef kendilerini Kıbrıs adasının tek bir hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçmesine yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

MİÇOTAKİS'E NET UYARI

Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın akla ziyan açıklamalar yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Miçotakis ile yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine 'Ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız, duydum ki sen de Güney'desin, herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın' dedik. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. 'Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok' dedik" sözleriyle olası bir hamlenin önünü kestiğini dile getirdi.

COŞKU VE GURURLA

20 Temmuz adada büyük coşku ve gururla kutlandı. BAYRAKTAR AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçları tören alanındaki gösterilere katıldı. Yakından takip edilen Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti. Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı onuruna Türkiye Cumhuriyeti donanmasına ait 50 gemi geçiş töreni gerçekleştirdi. Gemiler arasında TCG Anadolu da yer aldı.

DUYGULANDIRAN HEDİYE

Düzenlenen etkinliklerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'ın da yer aldığı bir tablo hediye edildi. Erdoğan'ı duygulandıran tablonun 380 çivi ve 7300 metre tel kullanılarak yapıldığı öğrenildi. Tablonun yapımında kalem, boya gibi herhangi başka bir madde kullanılmadığı belirtildi. Kuzey Kıbrıs'ta vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalan Erdoğan'a çeşitli hediyeler de takdim edildi.

TATAR: KINANMASI GEREKEN YUNANİSTAN

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı konuşmada, Rum tarafının çözüm adı altında Kıbrıs Türkü'nün azınlık pozisyonu alacağını ve üniter bir yapıya dönüştüreceği bir modelde ısrar ettiğini belirtti. Tatar, "Türk askerinin uzaklaştırılması talebi, egemenliğimizi yok etmeye yöneliktir. Bu talebi kabul etmemiz mümkün değildir. Halkımıza uygulanan insanlık dışı ambargoların savunulacak bir tarafı yoktur" dedi. Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın düzeysiz, yalan dolu açıklamalarını şiddetle kınadıklarını kaydeden Tatar, "20 Temmuz 1974 Barış harekâtı ile son 50 yıldır sürdürülen barışı hedef tahtası yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Rum tarafının adımları gerginliğe hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖKTÜRK-1 UZAYDAN KKTC BAYRAĞINI FOTOĞRAFLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Göktürk- 1 uydusu tarafından çekilen, Beşparmak Dağları'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazısının fotoğrafını paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü'nün yardımına koşan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor. Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 uydusu, Türk'ün Kıbrıs'taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor" ifadeleri yer aldı.

50. YIL DÖNÜMÜ İZMİR'DE KUTLANDI

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, burada yaptığı konuşmada, yarım asırdır Kıbrıs'ta siyasi eşitliğe dayalı kapsamlı bir anlaşmaya varılması için Kıbrıs Türk tarafının, her türlü iyi niyet ve çabayı gösterdiğini söyledi. Hava Eğitim Komutanlığı bandosunun dinletisiyle devam eden tören, zeybek gösterisiyle sona erdi. Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Vali Yardımcısı Kamil Köten ile bazı protokol üyeleri katıldı.