Sokak köpeğinin verdiği zararı belediye karşılasın

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmelerinin bu hafta devam etmesi planlanan başıboş hayvanlar ile ilgili yasa teklifini muhalefet, "ötenazi" uygulamasına odakladı. CHP, "Belediyelerimiz yasayı uygulamayacak" açıklamaları yaparken, AK Parti'den çarpıcı bir çıkış geldi.

'CEZA KARŞILIKLI OLSUN'

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Hayvana eziyet edene ceza var, köpek insan öldürdüğünde bir şey yok. Köpeklerin verdiği zararı belediye ve il özel idareleri karşılasın" dedi. Komisyondaki görüşmelere katılanlar arasında AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinden Yıldırım, bir insan sokak hayvanına eziyet etse veya öldürse 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatarak, "Ancak sahipsiz bir köpek bir çocuğa ya da yetişkin insana saldırsa, parçalasa veya öldürse sahipsiz olduğu için hiçbir kimsenin cezası yok. Ama yola çıkan bir ineğe çarpan arabanın masrafını ise inek sahibi ödüyor. Madem öyle, sahipsiz hayvanların verdiği zararları da il özel idareleri ve belediyeler karşılasın" dedi. Yıldırım, hayvanlara zarar verenler için öngörülen cezalardan örnek verirken, "Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla, bir hayvan neslini yok eden kişi 5 yıldan 10 yıla, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım 'DÜZENLEMEYİ RAHATLATIR'

Hayvanların da çocuk, kadın, yetişkin, yaşlılara saldırması nedeniyle verilen cezalar da bulunduğu hatırlatan Yıldırım, "Ama bu hayvanlar ortalıkta sahipsiz hayvan olarak dolaştığı için biz burada mesuliyeti nerede bulacağız? Köpeğin vermiş olduğu zararı ne maddi ne manevi ne de cezai zararı verebilecek bir kurum yok. Dolayısıyla her şeyden önce köpekleri sahiplendirmemiz gerekiyor. Bunun bir sahibi olacak, kim olacak? Yerel yönetimlerde belediyeler olacak ve il özel idareleri üzerinden bir sahiplenme olacak. Burada hayvanların vermiş olduğu zararlardan dolayı da hem cezai hem de maddi ve manevi zararlardan dolayı da bu kurumlarımız mesul olacak. O bakımdan hem belediyelerin hem de il özel idarelerinin bu noktada burada hayvanların doğal sahibi olarak kabul edilmesi yasanın bir gereğidir ve bu aslında buradaki düzenlemeyi büyük ölçüde rahatlatacaktır" diye konuştu.